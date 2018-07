Medier: Brexit-minister David Davis trekker seg

Det gjør Davis bare to dager etter fredagens tolv timer lange brexit-møte i den britiske regjeringen, ifølge blant andre nyhetsbyråene Reuters og PA.

Brexit-minister David Davis ankom Downing Street strålende fornøyd tirsdag 3. juli. En uke senere skal han være ferdig i jobben. Foto: Stefan Rousseau / AP

Ifølge den britiske avisen The Independent er Davis uenig med statsminister Theresa May om spørsmål knyttet til toll og handel.

Sent fredag kveld uttalte May at regjeringsmedlemmene har blitt enige om en felles strategi. Hun lyktes dermed å få støtte til en plan om frihandel med EU for industri- og landbruksvarer.

Å få til en endelig plan som både regjeringen samlet står bak, og som EU kan godta, blir likevel en enorm utfordring, bare ni måneder før Storbritannia forlater EU.