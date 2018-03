Mediebedriftene: Første opplagsframgang på 19 år

– 2017 ble et historisk år. Opplaget for mediehusenes aviser har vært fallende siden 1997, men nå etter 19 år med nedgang har 46 prosent av titlene vekst i opplaget, fastslår administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL.

Den positive utviklingen skyldes først og fremst at økningen i digitalt opplag er større enn nedgangen i opplaget på papirutgaver.

Totalopplaget for aviser tilsluttet MBL og LLA økte med 0,7 prosent fra 2016 til 2017. 46 prosent av avisene kunne notere oppslagsvekst i 2017, noe som er en høyere andel enn året før.

Digitalt størst

Det er første gang at det rene digitalopplaget er større enn andelen papirabonnement.

Det rene papiropplaget utgjør nå 18 prosent, det betyr at papiropplaget sank med 6,4 prosent. Digitalopplaget økte i fjor med 8,7 prosent.

Totalopplaget for norske aviser er cirka to millioner eksemplarer. Av de 105 avisene med opplagsframgang er det Aftenposten som øker mest i antall eksemplarer. Også mange lokalaviser kan vise til opplagsframgang, deriblant Bergensavisen.

Lokalaviser står sterkt

De over 100 lokalavisene tilknyttet LLA har et samlet nettoopplag på nesten 330.000 eksemplarer.

– Lokalavisene står fortsatt meget sterkt blant folk i Norge. Lokalavisene tar samfunnsansvar og er lim og lupe i lokalsamfunnet, fastslår generalsekretær Rune Hetland I LLA.

Gledelig utvikling

Styreleder i MBL, Tove Nedreberg, sier at opplagsveksten er svært gledelig.

– Men vi er fortsatt i en tøff periode, og kampen om finansiering av journalistikken er ikke over. Vi skal fortsette å utvikle oss og skape relasjon til leserne. Vi må kjempe for hver en krone, sier Nedreberg.

– Vi skal også fortsatt jobbe for så gode rammebetingelser for bransjen som mulig, sier Nedreberg.

Økte annonseinntekter

Annonsemarkedet øker også, viser den ferske oversikten. Prognosene viser at annonsemarkedet vil passere 20 milliarder kroner i år.

– Det er en positiv trend i markedet, ble det understreket på MBLs pressekonferanse onsdag.

Den største kategorien er de digitale annonseinvesteringene. Digitale annonseinvesteringer vil ta nærmere 50 prosent i 2018, ifølge prognosene.

Utsiktene for medieinvesteringer blir beskrevet som gode til tross for at markedet er midt i omstilling fra trykte til digitale medier.

Flere mediegrupper viser god utvikling, viser oversikten.

Magasiner

Nye lesertall fra Kantar Media viser en liten vekst i den totale magasinlesingen på 1,2 prosent fra 2016 til 2017.

– Stabiliteten i magasinlesningen viser at bladene har sterke bånd til sine lesere, sier Øgrey.

Matblader tiltrekker seg flest lesere, med en lesertallsvekst på 17 prosent i 2017.