MDG, Rødt og SV foreslår å stoppe all oljeleting på norsk sokkel

– Målet er at Norge nå slutter å lete etter nye oljefelt. Det er helt nødvendig for klimaet og det er også det beste for norsk næringsliv, sier MDGs nyvalgte stortingsrepresentant, Lan Marie Nguyen Berg.

SVs Lars Haltbrekken begrunner forslaget med at det allerede er funnet mer enn vi kan bruke dersom vi skal ha et levedyktig klima på kloden.

– Nå har Det internasjonale energibyrået slått det fast. FNs generalsekretær har slått det fast. Flere av verdens ledende klimaforskere har slått det fast. Vi kan ikke lete etter mer olje og gass, sier han.

De tre partiene skriver at som petroleumsprodusent har Norge et særegent ansvar for å følge opp oppfordringen fra IPCC og FN, og slutte å lete etter olje og gass på norsk sokkel.

Forslaget handler om å stoppe leting, og dreier seg ikke om selve produksjonen. Haltbrekken mener at det er viktig å stoppe leting og ikke vente til det skal bestemmes om man faktisk skal utvinne oljen eller gassen.

Vi utelukker ikke mer samarbeid det Rødt og MDG, men også med flere andre partier, sier SVs Lars Haltbrekken. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Lovverket er slik at når du har fått tillatelse til å lete, har du også nærmest automatisk fått rett til å utvinne det du finner, sier han.

Rødts ferske stortingsrepresentant Sofie Marhaug sier at forslaget ikke vil ramme like mange arbeidsplasser som hvis vi hadde «skrudd av oljekranen».

– Men det er klart at det er folk som jobber med å lete etter olje og gass og vi trenger en statlig plan for å opprette nye arbeidsplasser i industri og annet som kan erstatte petroleums-arbeidsplasser, sier hun.

Samtidig som statsbudsjettet

Forslaget til de tre partiene fremmes tirsdag. Det er samme dag som regjeringen legger frem statsbudsjettet.

Selv om det er Solberg-regjeringen som fremmer statsbudsjettet, blir det den nye Støre-regjeringen som skal forhandle i Stortinget for å få flertall.

– Dette er helt klart et signal til den nye regjeringen. SV trakk seg jo fra regjeringsforhandlingene delvis fordi det ikke var vilje nok til å gjøre endringer i oljepolitikken, sier SVs Lars Haltbrekken.

Bjørnar Moxnes (Rødt) og Lan Marie Nguyen Berg (MDG) snakket med Ola Elvestuen (V) under konstitueringen av Stortinget lørdag. Nå håper Moxnes og Berg å få Venstre til å stemme for forslaget. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Håper på Venstre og KrF

De tre partiene håper at de får støtte av Venstre og KrF når det skal stemmes i Stortinget.

– Venstre og KrF sitter fortsatt i regjering. Jeg tror de kan stemme for forslaget når de ikke lenger sitter i regjering, sier Rødts Marhaug.

Alle de tre forslagsstillerne sier at det kan komme flere felles forslag innenfor klima og miljø.

– MDG har lenge tatt til orde for at hvis de partiene som ønsker et tydelig taktskifte i klima- og miljøpolitikken danner en grønn blokk på Stortinget, vil vi kunne holde de fossile partiene i sjakk, sier Lan Marie Nguyen Berg.

– Det er naturlig å samarbeide med de vi er enige i. Det plikter vi klima- og miljøbevegelsen og det er en plikt vi har overfor de som har stemt på oss, sier Marhaug.