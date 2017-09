MDG: – Stem for framtiden

MDG-leder Rasmus Hansson sier at han vil utgjøre en forskjell. -– Nå blir mange tusen hjem ødelagt av ekstremvær, og det er ikke naivt å tro at det finnes et Norge etter olja. – Valgene vi tar nå, betyr mye for oss og dem som kommer etter oss. Vi vil ha en politikk som gir en god fremtid for barnabarna våre.