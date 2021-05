I Sverige har SJ et «Tågluffarkort» som gjør det mulig å reise så mye man vil i løpet av 7, 15 eller 30 dager. Tilbudet gjelder både for svensker og utlendinger.

I Norge finnes ikke noe tilsvarende tilbud for nordmenn, mens utlendinger kan få togpass for Norge ifra tre til åtte dager. Prisen er fra 170 euro – 1700 norske kroner – og oppover.

Nå vil nestleder Arild Hermstad i MDG innføre en ordning i Norge som ligner på den svenske.

Han viser til at folk trenger ferie, reiselivsnæringen trenger omsetning, og ingen vil at vi skal gå tilbake til grå ferier basert på billige flyruter.

– Tre fluer i en smekk: lag norske interrailbilletter og gi folk muligheten til å besøke familien og se hele Norge på en grønn måte, sier Hermstad til NRK.

Vil ha 2400 kroner for en måned

Nestleder i MDG, Arild Hermstad Foto: Terje Pedersen / NTB

I forbindelse med at revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag, foreslår MDG et togpass i Norge for sommeren.

Partiet vil at ungdom skal kunne er reise fritt i én måned for 1400 kroner, mens voksne skal betale 2400 kroner.

– I dag kan du kjøpe flybilletter Oslo-Bergen i juli for helt ned i 329 kr hver vei. Da lønner det seg jo å heller kjøpe lavprisbilletter på fly. Hvis dette skal være attraktivt for ungdom som vil feriere miljøvennlig i Norge, må prisen kuttes kraftig, sier Hermstad.

Flere land i Europa

Sverige er langt fra det eneste i Europa med ordninger om togpass også for egne borgere.

Danmark hadde i fjor ett tilbud i sommerferien med en billett til 299 danske kroner.

Billetten dekket alle reiser med all kollektivtrafikk i landet (tog, buss og ferje) i åtte dager. Der er ikke klart om det kommer et tilsvarende tilbud i sommer.

I Tsjekkia er det en sommerbillett, med fri reise i 7 eller 14 dager for 300/450 kroner.

Togselskapene sliter

I tillegg til å være et tilbud til ferierende nordmenn, mener MDG at forslaget vil hjelpe reiselivsnæringen.

Fire av ti i næringen frykter konkurs. Over halvparten av dem som jobbet i reiseliv er permitterte.

Blant togselskapene som sliter er Go-Ahead, som driver Sørlandsbanen.

Tidligere i mai sendte selskapet et brev til Statsministerens kontor (SMK) om situasjonen. De skriver at de neppe vil klare å nå det antall passasjerer som de lovet da de vant anbudet om Sørlandsbanen.

Selskapet mener at koronapandemien er årsaken, skriver Aftenposten.

Go-Ahead ber om et møte der de kan diskutere hvordan selskapet kan innrette et best mulig jernbanetilbud for resten av kontraktsperioden.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide liker tanken på et eget togpass for nordmenn, men sier det er for sent og for usikkert å gjennomføre dette i år. Nå vil han ta initiativ for å få dette til neste år. Foto: Tore Meek / NTB

Hareide: – God ide, men for sent for i år

Nå håper MDG at samferdselsminister Knut Arild Hareide vil stille seg positivt til forslaget.

– Dette er så enkelt som at samferdselsdepartementet og togselskapene (VY, Go ahead, SJ) lager en midlertidig ordning for koronasommeren, og tilbyr en billett som gjelder alle toglinjer i en måned eller mer, sier Hermstad.

Samferdselsministeren sier til NRK at han synes ideen er god, men at toget allerede har gått for denne sesongen.

– Det er en jobb som nok måtte startet på et tidligere tidspunkt for årets sesong. Og vi måtte visst mer om smittevern og reiseråd, sier Hareide.

Han sier det er fordi situasjonen akkurat nå er usikker. Det meste har handlet om å i det hele tatt sikre et togtilbud – samtidig som folk har blitt oppmuntret til å reise minst mulig.

– Ved inngangen til denne sommeren er det fremdeles usikkert hvor lenge smittevernreglene og reiserådene vil vare, og hvor strenge de vil være, sier Hareide.

Nå håper Hareide det blir mulig å gjennomføre forslaget om et eget pass for nordmenn fra neste år.

– Jeg vil gjerne ta initiativ overfor de norske togselskapene, for å drøfte mulighetene for å tilby en norsk interrail-variant i Norge, for folk som bor i Norge, med tanke på neste år, sier samferdselsministeren.