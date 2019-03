MDG vil gjøre det lettere for mor å ta fars permisjonsuker

– Det er ikke nok unntaksmuligheter som sikrer at alle foreldre får mulighet til å være sammen med barnet sitt det første leveåret, sier nasjonal talsperson og stortingsrepresentant Une Bastholm.

Ønsker mer fleksibel ordning

I fjor sommer økte fedrekvoten fra 10 til 15 uker. Like mange uker er forbeholdt mor, mens 16 uker kan fordeles fritt om foreldrene velger full dekningsgrad. Kun ved sykdom kan mor eller far overta hverandres kvote. Om for eksempel far ikke vil eller kan ta ut sine 15 uker, forsvinner retten til foreldrepenger i den perioden.

Utvikling av foreldrepermisjonen og fedrekvoten År Uker totalt, 100% (80%) Mors uker, 100% (80%) Uker før termin Fellesuker, 100% (80%) Fars uker, 100% (80%) 1978 18 6 12 1987 20 6 14 1988 22 6 14 1989 24 (30) 6 18 (24) 1990 28 (35) 6 22 (29) 1991 32 (40) 6 2 24 (32) 1992 35 (44,4) 6 2 27 (36,4) 1993 42 (42) 6 3 29 (39) 4 2005 43 (53) 6 3 29 (39) 5 2006 44 (54) 6 3 29 (39) 6 2009 46 (56) 6 3 27 (37) 10 2011 47 (57) 6 3 26 (36) 12 2013 49 (59) 14 3 18 (28) 14 2014 49 (59) 10 3 26 (36) 10 2018 49 (59) 15 3 16 (26) 15 2019 49 (59) 15 (19) 3 18 15 (19)

MDG stemte for ordningen da den ble innført, og Bastholm vil fortsatt at tredeling skal være hovedregelen. Men hun mener tilbakemeldingene fra småbarnsfamiliene viser at det må bli lettere å få unntak.

Dette er jo bare helt håpløst. Jeg jobber i barnehage og bruker 1 time hver vei. Jeg kan ikke bare gå ifra barna for å amme i hytt og pine. Det er underbemannet nok som det er. INNLEGG FRA GRUPPEN «PERMISJONEN BURDE FORELDRE FORDELE» / Facebook

Far er selvstendig næringsdrivende og kan ikke ta ut sine 15 uker permisjon. Da vil han jo gå konkurs og dermed ingen jobb å gå tilbake til. Kan de som bestemmer vennligst si meg hvem som skal passe på mitt barn? INNLEGG FRA GRUPPEN «PERMISJONEN BURDE FORELDRE FORDELE» / Facebook

Under emneknaggen «permisjonsoppgjøret» deler foreldre sine erfaringer på sosiale medier. Noen kvinner tar ulønnet permisjon fordi de har en jobb som vanskelig lar seg kombinere med amming. Andre fordi mannen driver eget firma og risikerer konkurs om han må være hjemme i 15 uker.

– Da må vi se på om det trengs flere unntaksmuligheter, sier Bastholm og fortsetter:

– Vi må se på de tilfellene der folk føler seg tvunget til å ta ulønnet permisjon for å være hjemme med barnet det første året. Da mister man pensjonsopptjening, og det er en situasjon vi som samfunn ikke har ønsket å sette småbarnsfamilier i, sier hun.

Mener ammefri ikke passer alle

Ordningen har bare vart i åtte måneder, og det finnes ikke tall som viser om flere kvinner tar ulønnet permisjon på grunn av den økte fedrekvoten. MDG vil ha en gjennomgang.

I et skriftlig spørsmål, som barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) foreløpig ikke har svart på, spør Bastholm hva «omfanget av negative effekter av tredelingen» er.

Hun ber også statsråden vurdere mer fleksible unntaksmuligheter, slik at far kan overføre uker til mor, eller omvendt.

– Det kan være hvis én av foreldrene er selvstendig næringsdrivende eller er heltidsarbeidende eneaksjonær. Unntak kan også være nødvendig om mor har en arbeidssituasjon som gjør at hun ikke kan ta ammefri, sier MDG-politikeren.

Debatt internt i Venstre

Bare KrF stemte mot da ordningen ble innført. Men nå er tredelingen under press. Som NRK fortalte for noen uker siden, blir det trolig debatt om ordningen på Høyres landsmøte. Partiets største fylkeslag, Viken, ber regjeringen vurdere å gå tilbake til ti ukers pappapermisjon. Også krefter i Trøndelag Ap ber eget parti snu i saken.

Nå kan det også bli nye runder internt i Venstre, partiet som kjempet fram tredeling da de kom i regjering.

– Jeg ønsker at vi skal gjøre justeringer som er nødvendige for å ta hensyn til de foreldreparene som ikke kan ta i bruk den tredelingen vi har i dag, sier Gro Martnes.

Nestlederen i Asker Venstre har skrevet et forslag til politisk uttalelse som hun håper blir behandlet på Venstres landsmøte neste helg.

Martnes sier at Venstre, som et parti for gründere og småbedrifter, må sørge for at velferdsordningene også passer for dem som skaper sin egen arbeidsplass.

– Vi må ta hensyn til de barna som har selvstendig næringsdrivende og gründerforeldre, som ellers ville ha startet i barnehage ved åtte måneders alder, sier hun til NRK.

Melby: – Ordningen er fleksibel

Stortingsrepresentant fra Venstre, Guri Melby, mener ordningen har vart såpass kort at det er altfor tidlig å vite hvilke endringer som eventuelt er nødvendige.

VIL VENTE: Guri Melby (V) mener det er for tidlig å vite hvilke unntak som eventuelt er nødvendige. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hun advarer også mot at unntaksbestemmelser kan ødelegge formålet med tredelingen.

– Hele poenget med tredeling er jo å sørge for at folk skal gjøre andre valg enn de har gjort før. Det er veldig mange menn som sier det er vanskelig å ta ut permisjon. Veldig få kvinner sier det samme. Hvis vi har en for raus unntaksordning, risikerer vi at mange menn søker om unntak, i stedet for å gå noen ekstra runder for å ta ut permisjonen.

– Hva med gründere som nylig har tatt opp lån og er avhengig av oppdrag, tar Venstre nok vare på dem som ikke har råd til å benytte seg av de 15 ukene?

– Det er der det er vanskeligst å gjennomføre tredeling, så det argumentet ser jeg absolutt. Samtidig vil jeg minne om at det er mye fleksibilitet i dagens ordning, sier Melby og peker på at det er mulig å ta ut ukene over tre år.

– Du kan ta den ut gradert og spredt. Det gjør at systemet ikke er så rigid i dag. Jeg håper flere benytter seg av den fleksibiliteten som er der.