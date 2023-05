MDG vil forhandle om norsk EU-medlemskap

Er du en nordmann under 47 år? Da har du aldri vært med å stemme over om Norge skal være en del av EU eller ikke. Det er det nå flere som snakker om å gjøre noe med.

Tidligere denne våren har både Høyre og Venstre snakket om norsk EU-medlemskap på sine landsmøter. Nå har også MDG tatt tydelig side i debatten.

Lørdag stemte landsmøtet for at partiet skal jobbe for nye forhandlinger med EU.

Ja-siden hadde et overveldende flertall, med 174 stemmer mot 32.

Dette har blitt sett på som den viktigste saken landsmøtet skulle avgjøre mens de er samlet på Fornebu utenfor Oslo denne helgen.

Dette mener de andre partiene om EU Ekspandér faktaboks JA TIL EU: Venstre og Høyre er for norsk EU-medlemskap, men jobber ikke aktivt for en ny folkeavstemning nå. Venstre har vedtatt at de jobber for en avstemning på sikt. Ap tar ikke stilling til EU-spørsmålet nå, men var for norsk medlemskap under de to forrige folkeavstemningene. NEI TIL EU: Sp, Frp, KrF, Rødt og SV vil holde Norge utenfor Den europeiske unionen.

Partilederen stemte nei sist

Partileder Arild Hermstad stemte selv nei til EU under forrige folkeavstemning i 1994. Det sier han til NRK at han har angret på.

– Jeg stemte nei fordi vi trodde Norge skulle bli et foregangsland på klima og at resten av Europa ville henge etter, sier Hermstad.

– I stedet har Norge sveiset seg inn i et oljehjørnet, mens resten av Europa omstiller seg.

Hermstad talte varmt om EU-medlemskap til landsmøtet fredag. Han tror at Norge trenger et fellesskap med andre land for å takle fremtidens kriser.

– Men vi er avhengig av å få en god avtale som beskytter norsk jordbruk og fiskeri, understreker partilederen til NRK.

SJEFEN ER FOR: Arild Hermstad snakket varmt om EU-medlemskap under sin åpningstale fredag. Foto: Annika Byrde / NTB

Vedum er bekymret

– Jeg er dypt uenig i MDG sitt ønske om å melde Norge inn i EU, sier Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Han er leder i Senterpartiet (Sp) og Norges finansminister.

Senterpartiet har vedtatt at de skal kjempe mot et norsk EU-medlemskap. Nå frykter han at MDG er med å starte en bølge som ender i en ny debatt om folkeavstemning,

Han har et inntrykk av at MDG ønsker et EU-medlemskap for å få gjennomslag for klimapolitikk det norske folk ikke vil ha.

– Det virker som at de mener at det de ikke klarer å få folkets til å støtte til i Norge, vil de at EU skal kunne pålegge oss.

NEI TIL EU: Trygve Slagsvold Vedum lover at Sp skal jobbe hardt for å holde Norge ute av EU. Foto: Kristian Skårdalsmo

Hermstad sier til NRK at han mener samarbeid mellom land er avgjørende for å redde kloden fra klimakrisen.

– Et samarbeid i EU er ikke perfekt, men vi kan få til større ting raskere sammen med andre, sier Hermstad.