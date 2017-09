MDG vil avvikle olje- og gassnæringen innen 15 år.

Nå lanserer partiet tiltak de mener kan skaffe 10.000 nye arbeidsplasser hvert år i 15 år framover. 185.000 utrygge oljejobber skal ifølge planen erstattes med trygge, grønne jobber, før det er for sent.

– Norge må satse på områder hvor vi har potensial, sier nasjonal talsperson i MDG, Une Aina Bastholm.

– Det betyr hav, skipsnæring, ren energi, helse og velferd, bioøkonomi og reiseliv.

Omstilling av oljearbeidere

Omstillingspakken koster ifølge MDG 10 milliarder kroner i året. Her er noen av tiltakene:

Etablere et Marinova som pådriver for fremtidsrettet skipsindustri.

Krav om utslippsfrie ferger. Det vil skape muligheter for norske verft som har drevet aktivitet mot olje og gass.

En fullskala testpark for vindmøller til havs.

Utvide skattefradragsordningen for energieffektivisering. Det skaper nye arbeidsplasser innen fornying av boliger.

Dekke 80 prosent av kostnadene ved store kollektivsatsinger i storbyene. Slik kan nye, store prosjekter som gir arbeidsplasser realiseres.

VINDMØLLEPARK UTENFOR NORFOLK I ENGLAND Foto: Chpv/scira Offshore Energy / NTB scanpix

Nye arbeidsplasser for lavtlønte

MDG går inn for å redusere arbeidsavgiften med to prosentpoeng for dem som har en årsinntekt på under 320.000 kroner. Lignende grep er gjort blant annet i Frankrike, hvor det ifølge MDG har gitt økt sysselsetting. Prislapp: 5 milliarder kroner pr. år.

I tillegg kommer en gründerpakke på drøyt en milliard kroner i året.

Luftslott og ønskedrømmer

– I utgangspunktet synes jeg dette er litt vanskelig å ta alvorlig. Det er sikkert noen spenstige ideer her, men jeg tviler sterkt på at MDGs regnestykke går opp, sier energipolitisk talsperson i Høyre, Tina Bru.

SKEPTISK: Tina Bru (H) mener planen er urealistisk Foto: Siv Sandvik / NRK

Hun viser til at bortfall av oljeinntekter ikke er tatt med i MDGs beregning på 16 milliarder kroner per år.

– Vi kan ikke avvikle Norges mest lønnsomme næring og erstatte det med luftslott og ønskedrømmer, sier hun.

Hun mener også at tiltakene de foreslår vil koste langt mer enn 16 milliarder kroner.

– Men det mest alvorlige er at MDG vil legge ned vår desidert mest lønnsomme næring, og prøve å erstatte den med subsidierte arbeidsplasser.

– MDG har aldri foreslått å skru igjen oljekranen over natten, svarer Bastholm.

– Vi skal høste av dagens oljefelt, før vi forlater dem på en kontrollert måte. Vi skal slutte å lete etter mer olje, men kontrakter og utvinninger som allerede er satt i gang, skal naturligvis bli fullført.

Hun peker også på oljefondet som fortsatt ligger der, med sin årlige avkastning.

Milliardtap

MDGs argument om at nedtrappingen av oljevirksomheten skal skje gradvis, har Bru liten sans for.

– Det viser bare hvor lite de forstår seg på denne næringen. Hvis stans av oljevirksomhet om 15 år ble vedtatt, ville det bety øyeblikkelig stans av investeringer på norsk sokkel, sier hun.

I 2017 forventes det ifølge Bru investeringer på rundt 150 milliarder kroner.

– De pengene ville da bli investert i andre land, og Norge gå glipp av både kompetanse og arbeidsplasser, sier hun.

Bastholm mener det er fortsatt full gass i oljevirksomheten som vil gi en bråstans i inntektene. Hun peker på at prisene på fornybar energi flere steder utkonkurrerer både olje og gass.

– Vi er mer villige til å bruke miljøavgifter for å få fart på omstillingen enn Høyre, som har en blind tro på markedet, sier Bastholm.