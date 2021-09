MDG-toppene holder døren på gløtt for Vedum

– Vi vil i regjeringsforhandlinger for å få gjennomslag for vår politikk, sier MDGs førstekandidat i Oslo, Lan Marie Berg, til NRK.

– Vi står i en klima- og naturkrise, og det haster å slutte å lete etter mer olje og kutte utslipp her hjemme.

Selv om det skulle bli et nytt flertall på valgkvelden mandag, vil to store spørsmål stå ubesvart dagen derpå:

Hvilke partier vil sitte i regjering?

Hvis regjeringen ikke har flertall, hvor skal den hente støtte i Stortinget?

Nå frir både Rødt og MDG til Arbeiderpartiet, som vil lede an hvis det blir et nytt flertall.

– Hvis vi er på vippen, skal vi selvfølgelig delta i forhandlinger fra starten av. Vi er opptatt av å ta ansvar når vi kan. Det har vi gjort i Oslo og andre byer hvor vi har vært med på å styre, sier Berg.

Ordinært partibarometer september Periode 30. august–6. september. 969 intervjuer. Feilmarginer fra 1,2–3,2 pp. Parti Endring +2,0 R 5,2 % +2,0 +1,0 SV 8,6 % +1,0 +1,8 AP 23,9 % +1,8 −2,8 SP 14,3 % −2,8 −1,3 MDG 5,4 % −1,3 +0,5 KRF 3,4 % +0,5 −0,5 V 3,6 % −0,5 −3,4 H 18,5 % −3,4 +3,8 FRP 12,4 % +3,8 −1,1 Andre 4,7 % −1,1 Kilde: Norstat

Utelukker bare Frp

Tonen har tidvis vært hard mellom Senterpartiet og MDG. Men det er ikke usannsynlig at de to partiene vil havne rundt samme forhandlingsbord etter valget.

Nå kommer MDG-toppene Lan Marie Berg og partileder Une Bastholm med en viktig avklaring: De ønsker ikke å slamre igjen døren for å forhandle med Sp.

– Det er ikke sannsynlig med regjeringssamarbeid med Sp, men det er politikken som avgjør. Det er bare ett parti vi har utelukket å samarbeide med, og det er Frp, sier Berg.

FØRSTEKANDIDAT: Lan Marie Berg topper MDGs liste i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Hvis det blir et nytt flertall, vil vi forhandle om regjering. Vi setter oss ikke på gangen om Ap også vil snakke med Sp, slår hun fast.

Liknende toner kommer fra Bastholm, som understreker at MDG går til valg på regjeringsskifte og på å snakke med Arbeiderpartiet og SV først.

– Vi ønsker ikke Sp inn i den miksen, det har vi vært tydelig på. Det er fordi det er vanskelig for oss å se for oss at det er slik vi klarer å få mest mulig gjennomslag for klima og natur, sier hun til NRK.

– Men vi har ikke satt noe absolutt krav om at de ikke skal være en del av de forhandlingene.

Blank avvisning fra Sp

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad levner imidlertid MDG lite håp om innflytelse etter valget.

Sp ønsker en «Sp/Ap-basert regjering», hvor heller ikke SV er med. Ap ønsker å regjere sammen med Sp og SV.

– Det er ikke aktuelt for Sp å gå i noen form for regjeringsforhandlinger med MDG, sier Arnstad til NRK.

– Hva om Ap sier at MDG bør inviteres?

– Men Sp synes den politiske avstanden mellom Sp og MDG er for stor til at vi på noen måte kan gå regjeringsforhandlinger med MDG.

– Men vet dere det før dere har satt dere til bordet?

– Vi ser at den politiske avstanden mellom Sp og MDG er for stor.

– Hva med forhandlinger om statsbudsjettet?

– Forhandlinger om enkeltsaker i Stortinget må man ta etter hvert. Det vi snakker om nå er regjeringsforhandlinger.

«Oslo-modellen»

Hvis både MDG og Rødt, slik det nå ser ut, kommer over sperregrensen i mandagens valg, vil ett av disse tre scenarioene trolig skje:

En rødgrønn regjering vil være avhengig av enten MDG eller Rødt for å få flertall i Stortinget.

En rødgrønn regjering vil være avhengig av både MDG og Rødt for å få flertall.

En rødgrønn regjering vil ikke trenge MDG eller Rødt for å få flertall.

MDG har lenge ivret for å gjenskape «Oslo-modellen» i nasjonal politikk. I hovedstaden styrer Ap, SV og MDG, med støtte fra Rødt.

Men på nasjonalt nivå krever Sp makt og innflytelse. Samtidig har Ap utelukket å sitte i regjering med Rødt eller MDG.

Dessuten viste prosessen i Oslo at MDG er interessert i å inngå kompromisser for å sikre seg makt. Det skjedde første gang i 2015.

MAKT: SVs Sunniva Holmås Eidsvoll (nederst), Lan Marie Berg fra MDG og Aps Raymond Johansen forhandlet fram en byrådsplattform i Oslo for to år siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Da vi kom inn i forhandlingsrommet på Østmarksetera, trodde jeg vi kom til å ha en liten gjesteopptreden og så dra rett ut igjen. Men det som skjedde, var at vi møtte et Ap som ønsket å være kunnskapsbasert og lytte til fakta, sier Lan Marie Berg.

Nå håper hun på en «Oslo-reprise» nasjonalt.

Full stans i oljeleting

MDG vedtok i fjor at partiet vil jobbe for et regjeringsskifte etter mandagens valg, og at partiet vil søke samtaler med Ap og SV først.

Både Berg og Bastholm er nøye med å understreke at MDG har satt et oljeultimatum før slike samtaler: Full stans i leting, ny utbygging og utvidelse av dagens oljefelt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre avviste senest på Politisk kvarter i NRK onsdag å sitte i en regjering som sier kontant nei til oljeleting.

OLJELETING: Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker ikke å sitte i regjering med MDG. Foto: Javad M. Parsa / NTB

MDG vil ha en gradvis og planlagt utfasing av olje og gass frem mot 2035. En oljekommisjon skal settes ned for å jobbe med dette. Investeringer og støtteordninger skal flyttes fra olje til grønne næringer, og MDG gir en jobbgaranti til de som i dag jobber i oljenæringen.

MDG vil i forhandlinger også kreve kollektivløft, grønne avgiftskutt og klimabelønning, men peker samtidig på at partiet er enig med Ap i mange saker: Begge partiene sier ja til EØS Nato, satsing på grønn industri og gode forhold for arbeidsfolk.