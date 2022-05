For første gang på to år er Miljøpartiet De Grønne (MDG) samlet fysisk igjen til landsmøtet.

Her åpner partileder Une Bastholm med sin partiledertale.

Støtter eksport av olje og gass

– Vi støtter at Norge skal være en stabil leverandør av gass på kort sikt.

Det sa Bastholm, til NRK under Politisk kvarter i forkant av partiets landsmøte fredag.

I forbindelse med den russiske invasjonen av Ukraina, kan EU komme til å avslutte import av russisk olje.

De foreslår å fase ut import av råolje fra Russland i løpet av det neste halve året og raffinert olje innen utgangen av 2022. Sanksjonspakken må godkjennes av alle medlemslandene.

Norge kan øke produksjonen og eksporten av olje og gass, for å avhjelpe energisituasjonen i Europa. Foto: Øyvind Knoph Askeland

Equinor har sagt at de jobber med å produsere mer olje og gass, for å hjelpe energikrisen i Europa.

MDG mener det kan være lurt å øke norsk produksjon og eksport av gass.

– Vi støtter den beslutningen som nå gjøres, om å ha en høyere gasseksport i sommer, for eksempel, for at vi skal kunne levere mer gass til Europa, sier Bastholm.

Partiet støtter derimot ikke å lete etter eller produsere mer i Norge på lang sikt.

De mener at den økte produksjonen og eksporten skal være grunnet energisituasjonen som er i Europa nå.

– Den situasjonen vi har nå, handler om at Europa ønsker å bli uavhengige av Putin. Det betyr ikke at de ønsker å bli avhengige av en ny gasseksportør. De ønsker også å ha en rask omstilling til fornybart. De står i en energi- og klimakrise, akkurat som oss, forklarer Bastholm.

– Absurd å fortsette

«Vi ble for krasse og fremsto som kompromissløse», heter det i MDGs evalueringsrapport av valgkampen i fjor.

Partiet ga den gang et ultimatum ved at det ikke skal letes etter mer olje i Norge. Bastholm forklarer til NRK at ultimatumet forsterka et inntrykk som gjorde at de fremsto som for smale. Nå vil de få frem helheten i politikken deres.

– Vi skal fortsatt være tydelige og et konsekvent parti, sier partilederen.

MDG har et hovedkrav om å ikke støtte en regjering som åpner for nye olje- og gassfelt.

– Fremover kommer det til å bli mer og mer vanlig å mene at det er helt absurd å fortsette og lete etter mer fossil energi i vår tid. Verden forsøker å omstille seg bort fra fossil energi, sier Bastholm.