MDG-Rasmus: – Det ble en god stang ut

MDG greide, ifølge hittil opptelte stemmer, ikke det de lå an til på mange målinger, nemlig å komme over sperregrensa. Men samtidig har de gjort sitt beste stortingsvalg noensinne.

Men høyst trolig er partiets karakteristiske leder, Rasmus Hansson ute av Stortinget, inn kommer da Une Bastholm.

– Det har vært et privilegium, sa Hansson.

MDG ligger an til å få 3,2 prosent av stemmene, og får ett mandat på Stortinget, nemlig partileder Une Bastholm.

– Men vi har fortsatt et ørlite håp, skjøt Bastholm inn.

– Ja, i så fall dobler vi stortingsgruppa, spøkte Hansson.

Til tross for at han ligger av til å miste plassen, var der en spøkefull Hansson som møtte MDG-tilhengerne:

– Andre partier gjør så ut av nøkkeloverrekking. I De Grønne, gjør vi det sånn, sa han, og leverte stortingskortet sitt til Bastholm.

– Det som er viktig er at MDG går videre, sterkere enn før. Det å bytte ut meg bremser ikke fremgangen, sa Hansson.

Stoknes vara for Bastholm

Det er den for mange ukjente klimapsykologen, Per Espen Stoknes som ender opp på tinget til høsten, når Bastholm skal ut i mammapermisjon. Han er hennes vara.

Håper vi klatrer

Byråd for byutvikling i Oslo og Miljøparti De Grønne-politiker Hanna Marcussen, innrømmer at hun ikke er fornøyd med å havne under sperregrensa, slik prognosen tilsier:

– Vi hadde selvsagt håpet å komme over sperregrensa, og jeg håper vi klatrer på de neste målingene. Men dette er jo nettopp det, en måling, understreket hun.

– Skuffet?

– Først må vi få det endelige resultatet. Men det er klart vi håper at vi klatrer utover kveld

Jeg kan ikke si at jeg er skuffet, når vi ser fremgangen på få år, sier tidligere partileder i MDG og byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen. Foto: Kristine Hirsti / NRK

en. Drømmen er å havne på vippen, så klart.

Alene på tinget?

2.-kandidat for Oslo MDG, Per Espen Stoknes, er han som faktisk kommer til å sitte på Stortinget til høsten, da skal partileder Bastholm ut i foreldrepermisjon.

– Jeg er fornøyd med å få sitte på Stortinget, sier han.

– Du virker ikke særlig skuffet?

– Vi har jo gått opp 0,5 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg. Men det er klart, det hadde vært et fint å komme over sperregrensa og havne i vippeposisjon.

– Og så ble det ett mandat i stedet?

– Jeg får gjøre så godt jeg kan!

– Vunnet uansett

Miljøbyråd i Oslo fra Miljøpartiet De Grønne, Lan Marie Nguyen Berg. Foto: Kristine Hirsti / NRK

Før prognosen ble presentert understreket miljøbyråd i Oslo fra Miljøpartiet De Grønne, Lan Marie Nguyen Berg at partiet har uansett resultat vunnet, for det er dem som har satt klima og miljø på dagsorden i valgkampen.

– Alle har snakket om vårt oljeultimatum. Det hadde vært så behagelig for de andre partiene om det ikke var for oss. Det er vi som har fått folk til å skjønne at også norsk olje ikke er bra for klimaet, sa en energisk Berg fra scenen.

Mandatfordeling i hele landet Antall mandater med endring fra stortingsvalget i 2013 PROGNOSE 85,3 % opptalt PARTI ENDRING R Rødt + 1 1 opp fra 2013 SV Sosialistisk Venstreparti + 4 4 opp fra 2013 AP Arbeiderpartiet −6 6 ned fra 2013 SP Senterpartiet + 8 8 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne 0 Ingen endring siden 2013 KRF Kristelig Folkeparti −2 2 ned fra 2013 V Venstre −1 1 ned fra 2013 H Høyre −3 3 ned fra 2013 FRP Fremskrittspartiet −1 1 ned fra 2013