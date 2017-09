MDG-Rasmus ville utvinne olje: Vi hadde sjansen, men brukte den ikke

Saken oppdateres.

På sin egen bursdag var det Rasmus Hansson sin tur til å bli grillet under partilederutspørring i Politisk Valgkvarter.

Der måtte han svare for at han for 12 år siden sa det var realpolitikk at det ville skje utbygging i Barentshavet og at ressursene burde bruke til å finne ut av hvor utvinning skulle skje.

– Det er 12 år siden. De 12 årene har vært fullstendig bortkastet i norsk klimapolitikk. Tiden er brukt til å gjøre ingenting. I den takten det går i nå, er Norge et nullutslippssamfunn og 2000 år.

– For 12 år siden var det realistisk. Nå er tiden brukt opp, Vi brukte ikke sjansen vår, fortsetter Hansson.

MDG-lederen peker på at alle nå satser på fornybar energi, deriblant Kina og India.

– Olje kommer til å bli ulønnsomt, sier Hansson og peker til rapporter fra FNs klimapanel om at dersom utviklingen fortsetter, så blir det vanskelig å dyrke mat ved Middelhavet.

– De som er redde for at flyktninger banker på døra nå, kan frykte det som kommer.