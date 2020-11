MDG raser mot klimaministeren: – Verdens klimamål saboteres

MDGs leder, Une Bastholm er ikke fornøyd med den norske innsatsen så langt i forhandlingene. Derfor krevde hun nylig svar fra klima- og miljøministeren i Stortingets spørretime.

– Befolkningen holdes for narr

– I følge både internasjonal presse og miljøorganisasjoner har Norge den siste tiden jobbet internasjonalt for et regelverk for skipsfarten som er så svakt at utslippene vil øke, ikke minke fra sektoren. Det betyr at verdens klimamål saboteres. Denne bransjen står for 20 ganger Norges utslipp, sier Bastholm.

Hun fortsetter:

– Hvis dette stemmer er det fullstendig uakseptabelt, det er å holde en sterkt klimaengasjert befolkning i Norge for narr og betyr isåfall rett og slett at klima- og miljøministeren ikke gjør jobben sin. Dette handler om våre barns rett til en trygg fremtid uten farlige klimaendringer, sier hun.

Une Bastholm er leder av MDG og stortingsrepresentant for partiet. Hun vil ha svar på hva som foregår i forhandlingene om internasjonal skipsfart. Foto: Mariam Butt

Forhandlingene ble avsluttet på fredag i London i regi av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), der Norge ledet forhandlingene.

Forbes Magazine har i høst skrevet flere kritiske artikler om de pågående forhandlingene. De peker blant annet på at utslippene av CO2 ikke går ned som medlemslandene i IMO tidligere er enige om.

Hovedkritikken er rettet mot en foreslått sertifiseringsordning for skip som skal innføres i løpet av få år. Ifølge planen vil ingen skip miste sertifiseringen før i 2029, selv om de forurenser mer enn tillatt. Den manglende håndhevingen av sertifiseringen vil medføre økte utslipp de neste ni årene – stikk i strid med tidligere vedtak i IMO – ifølge miljøorganisasjonene Clean Shipping Coalition og Pacific Environment.

Utenfor der forhandlingene foregår i London har det vært protester mot å fortsette oljesølet til havs.

Norske redere vil ha tiltak

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg synes heller ikke at tempoet i reduksjon av klimagasser går raskt nok.

– Nei, tvert imot. De siste rapportene fra IMO viser at utviklingen i utslipp øker. Utslippene går altså i feil retning i absolutte tall. Den gode nyheten er at skipene seiler mer energieffektivt, slik at utslippene per transportert enhet går ned. Skal vi lykkes i å nå målene om reduserte utslipp må vi raskt iverksette tiltak som gjør det lønnsomt å investere i nullutslippsteknologi, sier Solberg.

– Rederiforbundet har tidligere i år lagt fram svært offensive mål om at vi skal ha en klimanøytral flåte i 2050 og at vårt mål er å bestille kun skip med nullutslippsteknologi fra 2030. Da har vi ti år på oss til å utvikle, skalere og kommersialisere nye løsninger. Her har vi en unik mulighet for Norge som maritim nasjon til å ta lederskap internasjonalt, sier han.

Direktøren i Norsk rederiforbund mener at vi har en unik mulighet for Norge som maritim nasjon til å ta lederskap internasjonalt. Foto: Frode Berg / NRK

Viktig med 1,5 gradersmålet

Bellona er den av de norske miljøorganisasjonene som følger best med på forhandlingene i London. Sigurd Enge som er fagansvarlig for skipsfart i Bellona, sier de vil fortsette et politisk press på FN-organisasjonen IMO.

– Målsettingene er fremdeles ikke bra nok og prosessene tar tid men det er viktig å huske på at dette er tiltak hele skipsfartsverden vedtar og vil gjelde alle skip i internasjonal fart, sier han.

Anklagene fra miljøorganisasjonene mot forhandlingene i IMO og resultatet av møtene framgår i et kritisk brev som 5. oktober ble sendt til topps i FN-systemet.

Miljøorganisasjonene, blant andre Clean Shipping Coalition og Pacific Environment mener at skipsfarten har muligheter til å vedta tiltak som monner raskt, men antyder i brevet at oljeinteresser gis forrang.

Det advares mot at forhandlingene i London, vil undergrave IMO-avtalen fra 2018 som mer enn 100 land samlet seg bak.

De tre viktigste punktene fra avtalen dreier seg om å kutte utslipp slik at skipsfarten kommer på rett kurs mot 1,5 gradersmålet, tiltak som kutter utslipp allerede fra 2023.

– Vi har lagt lista høyt

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier han vil være en pådriver for strenge globale krav.

– At naturvernorganisasjonene holder meg i ørene er jeg selvsagt komfortabel med, det er jobben deres. Og jeg hører de sier at dette er for lite og for seint, sier han.

– Regjeringen sin tydelige holdning er at vi skal være en pådriver for strenge globale krav for skipsfarten. Norge er verdensledende innen grønn skipsfart, men vi må få med oss resten også - og vi har dårlig tid, sier han.

Klima- og miljøministeren må svare for hva som har skjedd under forhandlingene i Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Vi har lagt lista høyt i arbeidet vårt. Dersom man skal hoppe over ei høy list, så må man ha et godt grunnlag for satsen. Det får vi nå med utfallet av IMO-forhandlingane. Vi bygger svært miljøvennlige skip og nå stiller vi også krav til internasjonal skipsfart etter disse forhandlingen, sier Rotevatn.

LES OGSÅ: Regjeringen vil ha tungoljeforbud for skip på Svalbard

I kø for å få bygge «grønt» fraktskip