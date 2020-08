MDG med E18-ultimatum – truer med å bryte med Ap i Viken

– Vi i Miljøpartiet De Grønne er veldig tydelige på at vi ikke vil sitte i et fylkesråd som stiller en garanti for E18-prosjektet som er foreslått av regjeringen.

Det sier MDGs fylkesråd for kollektivtrafikk, Kristoffer Robin Haug.

– Viken har som mål å redusere klimagassutslippene sine med 80 prosent innen 2030. Da kan vi ikke bruke alle fellesskapets penger på utdaterte motorveiprosjekter, sier Haug.

Ultimatumet ble vedtatt at MDGs fylkestingsgruppe fredag. Ordlyden er som følger:

«En garanti for E18 i tråd med stortingsproposisjonen er brudd på plattformen, og dersom en slik garanti vedtas i fylkestinget i Viken er det ikke lenger grunnlag for at MDG blir i fylkesrådet.»

UTDATERT: Kristoffer Robin Haug (t.v.) vil ikke bruke penger på den han kaller en utdatert motorvei. Dermed er han på linje med sin MDG-kollega i Oslo, Arild Hermstad. Foto: Olav Juven / NRK

Må stille garanti

Det var rett før sommeren Stortinget sa ja til ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta. Det skjedde med Arbeiderpartiets stemmer og til sterke protester fra Oslo Ap og byrådet i Oslo.

Statens vegvesen jobber med tanke på byggestart for gigantprosjektet til nær 17 milliarder kroner i januar. Men først må den siste, viktige brikken på plass:

Vertsfylket Viken må stille en økonomisk garanti for fremtidige bompengeinntekter.

Avgjør på mandag

Fylkesrådsleder Tonje Brenna har ikke villet si hvordan hun stiller seg til garantien etter Stortinget vedtak. Nå er hun snart nødt.

– Hva MDG mener om E18 er viden kjent, sier Ap-politikeren.

– Nå er det sånn at fylkesrådet skal bestemme seg på mandag om hva vi mener om garanti for E18. Så får vi se på mandag hva den beslutningen blir. Det skal jeg ikke spekulere i nå.

– Betyr det at det å si ja til garanti for E18 selv om MDG går ut av fylkesrådet er et alternativ?

– Jeg er opptatt av å få løst denne saken og landet den. Stortinget har kommet Viken langt på vei i møtet i de kravene vi har stilt til utforming, med bedre kollektivløsning, lavere pris, lavere bompenger og lavere veikapasitet, sier Brenna.

IDYLL: Det var lutter glede da Tonje Brenna presenterte fylkesrådsplattformen til Ap, Sp, MDG og SV i fjor høst. Nå kan E18-saken ødelegge idyllen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Prosjektet er endret

Brenna viser til at E18-prosjektet Stortinget vedtok i juni, er annerledes enn det regjeringen opprinnelig foreslo rett før jul i fjor.

Men Kristoffer Robin Haug gjør det klart at MDG fortsatt er imot.

– De endringene som er foreslått, er det flere fagmiljøer som har uttalt seg om at på ingen måte er bra nok til å løse kollektivtransportens behov i området, nullvekstmålet eller klimamålene eller noen av de andre målene som vi har lovet velgerne i Viken at vi skal oppnå, sier han.

Kan miste flertallet

Viken oppsto i 2020 etter sammenslåingen av de gamle fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

Etter valget i 2019, fikk Arbeiderpartiet med seg MDG, Senterpartiet og SV og sikret flertall i det nye gigantfylket.

Dersom MDG med sine syv representanter bryter ut som følge av E18-ultimatumet, mister fylkesrådet flertallet. Utsiktene for det kommenterer Tonje Brenna slik.

– Frivillig å styre

– Jeg er fylkesrådsleder i Viken. Det er det min plan å fortsette å være.

– Det er helt frivillig å være med å ta ansvar for å styre Viken uansett hvilket parti man representerer.

– Min plan er både å ta ansvar, styre Viken og få løst denne saken, sier Tonje Brenna.

TUNNEL: Her på Høvik vil dagens motorvei ifølge E18-planene bli lagt i tunnel. Foto: Olav Juven / NRK

Høyres råd klart

Høyres gruppeleder i Viken, Anette Solli, er ikke i tvil om hva Brenna bør gjøre.

– Mitt råd til Arbeiderpartiet er å fortsette å stå i den brede politiske enigheten om Oslopakke 3 slik at vi får penger til viktige kollektiv- og veisatsninger.

– Ikke la dere presse av MDG til å bryte inngåtte avtaler og vedtak i fylkestinget. Det MDG prøver seg på nå, er å tvinge igjennom en avgjørelse det ikke er flertall for, sier Solli.