MDG lekker til SV og Rødt – kjemper mot sperregrensen

Kommer de over eller under «sperra»?

Miljøpartiet de Grønne har gått fra klimaangst til sperregrenseangst de siste dagene før valget.

Får partiet mer enn fire prosents oppslutning på mandag, vil partiet få en langt sterkere forhandlingsposisjon i de neste fire årene.

Men det grønne oppsvinget som var synlig på meningsmålinger for noen uker siden, er ikke lenger like sterk.

NRKs siste supermåling før valget viser at mens MDG gikk opp 0,6 prosentpoeng til 4,9 prosents oppslutning, gikk SV opp 2 hele prosentpoeng, til 8,9 prosents oppslutning.

Bakgrunnstallene på målingen viser også at MDG mister nærmere 2000 velgere samlet sett til SV, sammenlignet med stortingsvalget i 2017.

– Det kan se ut til at en del av de miljøvelgerne lander ned på SV, sannsynligvis er det da elever som også er opptatt av sosial ulikhet eller andre temaer hvor SV har stor troverdighet, sier valgforsker Johannes Bergh til NRK.

I den siste målingen mister MDG også 4700 velgere til Rødt, mens de henter mange velgere fra Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og Senterpartiet.

Vi har alle vært der. Latet som om vi vet hvordan sperregrensen spiller inn på et valgresultat. Foran årets stortingsvalg er sperregrensen ekstra viktig, mange av småpartiene ligger an til å komme over 4 prosent – og hei, da kan denne videoen kanskje være til hjelp. For deg. Du trenger javascript for å se video. Vi har alle vært der. Latet som om vi vet hvordan sperregrensen spiller inn på et valgresultat. Foran årets stortingsvalg er sperregrensen ekstra viktig, mange av småpartiene ligger an til å komme over 4 prosent – og hei, da kan denne videoen kanskje være til hjelp. For deg.

– SV mer etablert

I Oslo kan SV gå mot et historisk godt stortingsvalg, mens klimakonkurrent MDG altså kjemper en desperat kamp mor sperregrensa.

Både fredag og lørdag sendte partiet ut invitasjoner til pressen i forbindelse med valgkamparrangementer i Oslo, og kampen for å komme over 4 prosent: ​

​​​​​​ «Une og Lan massemobiliserer for miljø og sperregrensa i Oslo. MDG trenger noen få tusen stemmer til i Oslo for å bryte sperregrensa. Nå massemobiliserer MDG».

Førstekandidat i Oslo, Lan Marie Berg, mener noe av forklaringen på at MDG lekker til SV på nasjonalt nivå, ligger i at MDG ikke er like etablert:

– SV er et mer etablert parti, MDG har ikke vært like lenge i nasjonalpolitikken. Men vi har vist veldig tydelig at når vi kommer inn og får være med på å styre, blir politikken ekte grønn, sier Berg.

Hva er sperregrense? Ekspandér faktaboks Sperregrense er en minimumsgrense for hvor høy oppslutning et politisk parti må ha for å få tildelt seter i parlamentet. I Norge gjelder sperregrensen bare utjevningsmandater. Ved stortingsvalg i Norge må et parti ha fire prosent eller mer av stemmene på landsbasis for å være med i fordelingen av de 19 utjevningsmandatene. Sperregrensen har ingen betydning for de 150 distriktsmandatene. Sperregrenser er ment å hindre små partier i å få stor innflytelse. En sperregrense gjør valgsystemet mindre proporsjonalt, siden små partier får færre mandater enn stemmeantallet deres skulle tilsi uten sperregrensen. Kilde: SNL

Meningsmåling september 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med august 2021 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 4,9 % (endring: 0,0 0,0 4,9 % SV SV: 8,9 % (endring: +2,0 +2,0 8,9 % AP AP: 24,7 % (endring: −0,8 −0,8 24,7 % SP SP: 11,9 % (endring: −4,3 −4,3 11,9 % MDG MDG: 4,9 % (endring: +0,6 +0,6 4,9 % KRF KRF: 4,2 % (endring: +1,1 +1,1 4,2 % V V: 4,9 % (endring: +1,6 +1,6 4,9 % H H: 20,4 % (endring: −0,7 −0,7 20,4 % FRP FRP: 12,0 % (endring: +1,1 +1,1 12,0 % Andre partier: 3,1 % Utført av Norstat 31. august.–8. september ― 11 556 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

– Polariserende effekt

Beregninger MDG selv har gjort, viser at de har klart å mobilisere ellers i landet, men ikke oppnådd den samme veksten i Oslo.

MDG har lenge vært sterkest i byene, men nå har kampen om klimavelgerne spisset seg til i Oslo.

Samtidig gikk partiet også tilbake på skolevalget denne uken, sammenlignet med resultatet for fire år siden.

Ved årets skolevalg fikk partiet 6.0 prosents oppslutning. Det er 0,8 prosentpoeng lavere enn ved skolevalget i 2017.

Ved samme skolevalg gikk SV fram med med 2,7 prosentpoeng – til en oppslutning på 12,7 prosent.

Valgforsker Johannes Bergh tror det tydelige fokuset på klima både forklaringer MDGs fremgang, men også kanskje den siste tidens tilbakegang.

– De har selvsagt politikk på andre områder, men det er den saken som mobiliserer velgere. Og da er de veldig avhengige av at den saken kommer på dagsorden og er en del av offentlig debatt.

– Har MDG sin form hatt en negativ effekt på velgere?

– MDG er nok et parti som har en litt polariserende effekt på norsk politikk. De irriterer mange velgere, og så er det mange velgere som liker den litt skarpe formen. Men det er nok del av suksessformelen også, at man tiltrekker seg folk ved å ha en litt skarp tone, sier Bergh.

Velgere er komplekse, og er gjerne opptatt av mer enn én sak, mener valgforsker Johannes Bergh. Foto: Eivind Molde / NRK

MDG er i konkurranse med to andre klimapartier, nemlig SV og Venstre. Dermed har de både tjent og tapt på å spisse budskapet sitt, mener Bergh:

– De har tatt en sjanse. Og så skyver de noen fra seg, og så vinner de noen til seg. Så de er avhengig av at miljø og klima er på dagsorden og at det er det velgerne er mest opptatt av når de stemmer. I en sånn situasjon vil MDG gjøre det bra,

Det er særlig i Oslo partiet sliter, ifølge NRKs supermåling torsdag.

Meningsmåling september 2021 for Oslo Endring sammenlignet med august 2021 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 9,0 % (endring: −1,2 −1,2 9,0 % SV SV: 16,2 % (endring: +5,8 +5,8 16,2 % AP AP: 20,6 % (endring: −4,5 −4,5 20,6 % SP SP: 2,1 % (endring: −1,6 −1,6 2,1 % MDG MDG: 8,9 % (endring: −0,8 −0,8 8,9 % KRF KRF: 1,6 % (endring: +0,5 +0,5 1,6 % V V: 9,8 % (endring: +3,2 +3,2 9,8 % H H: 25,1 % (endring: +0,2 +0,2 25,1 % FRP FRP: 6,0 % (endring: −0,8 −0,8 6,0 % Andre partier: 0,8 % Utført av Norstat 4.–7. september ― 600 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Handler om å prioritere

Men håpet om et brakvalg har ikke svunnet hen ennå for Lan Marie Berg:

– Jeg tror det er mange som tror at SV vil gi det beste for miljø-stemmen, men det er feil analyse. Det å stemme MDG over stemmegrensen vil gi ti representanter i stedet for en, sier Berg.

– Kan det være et problem at MDG nesten kun fokuserer på klima, at det blir som et ensaksparti?

– Når man sitter i tøffe forhandlinger, så må man må prioritere – og vi prioriterer klima og miljø. Hvis man leser programmet vårt, så har vi andre områder som dyrevern og asylpolitikk, sier førstekandidaten.