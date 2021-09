MDG-lederen tror oljefokus i valgkampen kan ha skadet partiet

Det er tid for ettertanke i MDGs lille stortingskontor. Selv om Une Bastholm får selskap av Rasmus Hansson og Lan Marie Berg kan hun med 3,9 prosents oppslutning se langt etter den slagkraftige stortingsgruppen meningsmålingene ga dem gjennom valgkampen.

– Det er klart at når vi har hatt en valgkamp hvor vi har snakket veldig mye om olje, så har vi snakket litt lite om andre ting som vi også gikk til valg på. Det er en av tingene vi vil se på nå, sier Bastholm.

Alarmistisk

MDGs eneste ordfører, Ørjan Jensen i Vardø og medlem Erik Solheim har begge kritisert ultimatumene knyttet til å sette strek for norsk oljevirksomhet.

– Folk oppfatter MDG som et ensaksparti, sa Jensen.

– Det blir for mye vekt på forbud, alt vi ikke skal gjøre som er galt å gjøre, sa Erik Solheim.

Begge etterlyser mer positive budskap fra partiledelsen. Mer fokus på hvordan folk vil merke fordelene ved et grønt skifte.

MDG-lederen ser ikke bort fra at de kan ha rett. Samtidig sier hun partiet har brukt mye tid på å balansere alvoret i klimasaken med det å ikke fremstå for alarmistisk.

– Fikk vi fram bredden i det grønne prosjektet godt nok i valgkampen? Dette er noe av det vi må se på.

Tid for selvransakelse i MDG og for leder Une Bastholm Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Kamp om virkelighetsbeskrivelsen

Når klimakrise og oljepolitikk kom i sentrum av valgkampen mener hun det også skapte et problem for partiet, fordi inntektene fra oljen er så viktig for folk.

Bastholm tror det er vanskelig for mange å ta stilling til hvem man skal tro på: MDG som mener velferden kan opprettholdes også etter olja, eller statsministeren som mener det ikke er mulig.

– Da har vi jo en kamp om virkelighetsbeskrivelsen, som kanskje er vanskeligere å ta stilling til for mange, enn om gata skal brukes til buss og sykkelveier istedenfor parkeringsplasser i en by.

Det siste var også noe av resepten i kommunevalget for to år siden. Da gjorde MDG et brakvalg med 6,8 prosent av stemmene.

Skal spørre velgerne

Kanskje er det politikken som ligger nært folk, den for grønnere lokalmiljøer, som kunne dratt enda flere velgere, reflekterer Bastholm.

Men hun vil ikke foregripe allerede nå hva partiet kunne gjort annerledes:

– Det skal vi ut nå og spørre velgerne om.

Nestleder Arild Hermstad skal lede arbeidet med å evaluere valgnedturen. Som førstekandidat i Hordaland fikk han selv smertelig erfare konsekvensene av å ikke klare sperregrensa på 4 prosent.