MDG-Lan etter mistillitsdramaet: – Jeg er konfliktsky og sjenert

Tirsdag ble det klart at et flertall i bystyret ikke lenger har tillit til miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Bakgrunnen er at Oslos nye vannforsyningsanlegg foreløpig ser ut til å bli 5 milliarder kroner dyrere enn først planlagt.

Dramaet i Oslo rådhus den siste uka har ikke bare preget overskriftene i nyhetene – men også Berg selv.

– Jeg drømte aldri om å bli politiker. Jeg er ganske konfliktsky og sjenert. Det å være politiker innebærer å ha veldig mange mennesker tett på deg og måtte stå i noen stormer, være uenige og i konflikt noen ganger. Det har jeg jo blitt vant til, men samtidig er det ikke noe som falt veldig naturlig for meg, sier Berg til NRK.

Hun erkjenner at det er vemodig å forlate Oslo rådhus og at saken har påvirket henne.

– Det er klart at det gjør det, og jeg skal ikke late som om det ikke er vemodig å gå ut av oslopolitikken. Jeg hadde ikke planlagt at det skulle skje akkurat på denne måten her.

Men selv om hun beskriver avskjeden med Oslo-politikken som vemodig er hun først og fremst glad det er over i dag.

– Akkurat nå føler jeg meg aller mest letta.

– Helt kaos i hodet

Venner beskriver Lan Marie som en person som ikke tar mest plass. Å være sjenert og konfliktsky er kanskje ikke det folk flest forbinder med en markant politiker.



– Hvordan opplever du da at det blir så mye oppmerksomhet rundt deg?

– I starten så var det veldig uvant. Både medieoppmerksomheten og det at folk kjente meg igjen på gata. At jeg skulle være i sentrum for oppmerksomheten, som du er som byråd, på toppen av et system hvor veldig mange mennesker jobber for deg i ulike etater. Det var veldig uvant. Jeg ble veldig sliten av det. Jeg er også introvert og trenger alenetid. Så i starten var det bare helt kaos i hodet mitt, forteller MDG-politikeren.

I SØKELYSET: Lan Marie Berg forteller at hun er introvert og trenger alenetid. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Den tidligere byråden forteller at utfordringene var størst da hun var fersk som politiker.

– I helgene pleide jeg å ligge i et mørkt rom alene for klare å være klar til mandagen. Men nå går det mye bedre, så jeg har på en måte trent opp den muskelen, og på en måte blitt mer ekstrovert også.

Tar lærdom av kostnadssprekken

Med årene har hun lært seg en del teknikker for å komme seg gjennom stormen når den herjer som verst. Derfor har det gått bra å komme seg gjennom den intense uka.

– Det har egentlig gått bra. Jeg har funnet en del teknikker for hva man må gjøre når det er så intenst. Du må sørge for å få sovet nok, og så må du sørge for å få spist nok. Så får man prøve å ta en dag av gangen. Det har gått så bra som det kunne.

– Har det påvirket deg?

– Det er klart at det gjør det, og jeg skal ikke late som om det ikke er vemodig å gå ut av oslopolitikken. Jeg hadde ikke planlagt at det skulle skje akkurat på denne måten her, selv om jeg nå stiller til stortingsvalg og er klar for valgkamp.

Kostnadssprekken i forbindelse med den utbyggingen av ny reservevannløsning ble den største i Oslo kommunes historie. MDG-politikeren erkjenner at hun tar med seg lærdom fra saken.

RESERVE: Holsfjorden i Lier skal fungere som reservevannkilde for innbyggerne i Oslo, om det skulle oppstå et krisetilfelle ved Maridalsvannet. Foto: Marianne Løvland / NTB

– Det er mange ting jeg har lært og vil prosessere de neste dagene og ukene, ja i lang tid fremover, sier Berg.

– Det er trist

Nå går politikeren fra mistillit i Oslo rådhus til å søke folkets tillit som stortingsrepresentant ved høstens valg.

– Jeg stiller til Stortinget og håper å komme inn med en stor grønn gruppe der, slik at vi kan gjøre det samme som vi har gjort i Oslo.



– Hvorfor skal folk ha tillit til deg etter dette?

– Nå tror jeg ikke det er en så god sammenligning. Man må huske på at mange av dem som stemte på oss har fått veldig mye igjen for stemmene sine i Oslo, vi har bygget rekordmange sykkelveier, Oslo ble Europas miljøhovedstad.

– Men det er ikke den beste starten med mistillit mot seg før man skal gå på valg?

– Det var kanskje noe av poenget til de som stilte mistillit, hva vet jeg? Men jeg tror at veldig mange der ute ser at det var et ganske tynt mistillitsforslag. Det ble dessverre sånn. Det er trist, men jeg er veldig glad for at vi sto samla og sa ifra om at det ikke er greit å sette en så lav standard for å stille mistillit, eventuelt også mot en politiker som man har lyst til å bli kvitt.