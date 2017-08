MDG har ikke svar på dilemmaet som kan felle Erna og redde Jonas

– Vår første beskjed til Jonas Gahr Støre i en eventuell forhandling etter valget, ville vært vårt absolutte krav om at Norge skal slutte å lete etter mer olje og gass, sier MDG-talsperson Una Aina Bastholm til NRK.

Dersom dagens ferske meningsmåling skulle bli valgresultatet, kan MDG med sine åtte mandater få en avgjørende rolle i å bestemme hvem som skal bli Norges neste statsminister.

Med denne målingen vil nemlig både den borgerlige og den rødgrønne blokken være avhengig av MDGs støtte for å få flertall.

De to aktuelle scenarioene er som følger:

En rødgrønn blokk med Ap, Sp og SV i regjering, som støttes av MDG, gir totalt 86 mandater.

En borgerlig blokk med Høyre, Venstre og KrF i regjering, som støttes av FrP og MDG, gir totalt 90 mandater.

LES OGSÅ: Lars Nehru Sand kommenterer: «Støre-slit gir MDG makt»

MDGs dilemma

Klassekampen spurte tidligere i sommer de øvrige partiene på Stortinget om de kan sitte i eller støtte en regjering som sier nei til videre oljeleting. Både Ap, Høyre og Frp svarte nei.

Med andre ord: MDGs støtte kan bli avgjørende for hvem som blir statsminister 11. september, men verken Støre eller Solberg vil innfri det ene kravet MDG stiller.

I tillegg har MDG sagt at de ikke vil støtte Frp i regjering, og Erna Solberg har understreket at hun blir sittende fram til noen andre kaster Høyre og Frp ut av regjeringskontorene. Legges disse forutsetningene til grunn, står MDG overfor følgende dilemma dersom de kommer på vippen:

Inngå et kompromiss med Jonas Gahr Støre, og støtte ham til tross for at de ikke får fullt gjennomslag for ultimatumet

Ikke støtte Støre, og dermed bidra til et videre liv for Høyre/Frp-regjeringen, uten at de får gjennomslag for sitt ultimatum.

​

Vil ikke svare

Dette avgjørende veivalget vil imidlertid MDG ikke ta stilling til:

– Hvis vi kommer i en forhandlingsposisjon hvor Støre må velge mellom å bli statsminister eller sitte fire år i opposisjon, så vil det utløse andre forhandlingsrom for oss, mener Bastholm.

– Så du kommer ikke til å svare på hva dere gjør i valget mellom å inngå kompromiss med Ap, eller indirekte støtte en videre Høyre/Frp-regjering?

– Vi kommer ikke til å formelt støtte en regjering som åpner nye felt, verken Støre eller Solberg.

– Da vil dere heller indirekte sørge for at Frp og Høyre blir sittende i regjering?

– Det må vi vurdere når vi ser hvordan Stortinget ser ut etter valget, men det sitter langt inne å ikke felle en regjering med Frp, svarer Bastholm.

Åpner for smutthull

Til tross for at MDG ikke vil gi et klart svar på hvordan de vil håndtere et slikt dilemma, åpner Bastholm for et smutthull som kan felle den sittende regjeringen, selv om Jonas Gahr Støre ikke oppfyller ultimatumet.

– Det vi har vedtatt som absolutt krav om å ikke åpne nye felt, gjelder kun ved formalisert samarbeid. Men det er klart at i en situasjon hvor vi er på vippen og er nødvendig for å gi flertall til statsbudsjett, vil vi bruke forhandlingsposisjon best mulig for å få til mest mulig.

– Da vil dere altså kunne støtte enkeltbudsjett, selv om dere ikke har garanti for at ultimatumet blir innfridd?

– MDG ønsker å se an valgresultatet for å se om vi ønsker å sette ultimatum også for å støtte enkeltbudsjetter. Det kan bety at vi gir vår støtte til et budsjett dersom vi får gjennomslag for å ikke åpne nye felt i samme periode som budsjettet gjelder, svarer Bastholm.

– Ikke som motorvei

I Politisk kvarter onsdag, ble Bastholm konfrontert med at MDG hadde gått med på noen meter ny motorvei i Oslo.

Men Bastholm avviser at det vil gå med oljeultimatumet som det gikk med motorveiultimatumet.

– Nei, akkurat når det gjelder dette oljeultimatumet så kommer vi ikke til å vike på det. Kravet er å ikke tillate nye lisenser til leting og utvinning, og det er rett og slett på tide at Norge gjør det veivalget

Utelukker ikke forhandling med Frp

MDG insisterer også hardnakket på at de er et blokkuavhengig parti, bortsett fra at de ikke vil ikke støtte FrP i regjering.

Likevel utelukker ikke Bastholm fullstendig at MDG og Frp kan gi flertall til samme budsjett:

– Vi avviser ikke fullstendig at Frp kan være en del av et flertall som kan støtte et budsjett i Stortinget sammen med oss, det har vi ikke et vedtak på, men det er ikke sannsynlig. Og et formalisert samarbeid med Frp kan vi ikke inngå.