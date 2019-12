MDG droppet gigantisk klimaløfte i eget budsjettforslag

Miljøpartiet de grønne sier de vil overføre 65 milliarder kroner i året fra Statens pensjonsfond utland, det såkalte Oljefondet, for å putte pengene i FNs klimafond.

Likevel droppet de sitt eget gigantiske klimaløfte da de la frem sitt alternative budsjett.

Dette er forklaringen fra partiets stortingsrepresentant Une Bastholm:

– Vi er ikke i stand til å vise hvordan vi kunne brukt de 65 milliarder kronene. Det ville vært mer forvirrende å vise i budsjettet at vi tar pengene fra Oljefondet og inn på statsbudsjettet, for vi ville ikke visst hvordan vi skulle fordelt pengene.

Konkret forslag i april, droppet i oktober

Den påstanden står i kontrast til partiets eget forslag til Stortinget i april i år. Der stod det konkret hvordan pengene skulle brukes. Da foreslo Bastholm og MDG blant annet at Stortinget skulle be regjeringen:

«(...) i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 fremme forslag om å overføre 65 mrd. kroner fra Statens pensjonsfond utland til FNs grønne klimafond.»

Dette gjentok partiets nasjonale talsperson Arild Hermstad til Aftenposten i september i år. Der tok han til orde for at Norge skulle overføre 65 milliarder kroner per år i mange år fremover.

Men da det kom til partiets alternative budsjett, der partiene som ikke sitter i regjering skal vise velgerne sine viktigste satsingsområder dersom de styrte landet, valgte MDG å droppe hele klimaløftet.

Bastholm avviser at dette betyr at partiet ikke prioriterer løftet, men sier at de 65 milliardene ikke er med i alternativt budsjett fordi dette vil være en direkte overføring fra Oljefondet utenfor statsbudsjettet. Hun sier dette er en ny måte å tenke bruk av oljepengene på.

En slik bruk ville også være ulovlig.

Lov om Statens pensjonsfond, som regulerer bruken av oljefondet, slår uttrykkelig fast at:

«Midlene i Statens pensjonsfond kan bare anvendes til en beløpsmessig overføring til statsbudsjettet etter vedtak i Stortinget.»

Det betyr at alle uttak fra Oljefondet må gå over statsbudsjettet dersom loven ikke endres. MDG har ikke kommet med forslag om en slik endring.

Høyre: – MDG har prioritert det bort

MILJØPOLITISK TALSPERSON: Stefan Heggelund i Høyre mener alternativt budsjett viser MDGs prioriteringer. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Stefan Heggelund (H) sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han mener MDGs alternative budsjett taler sitt eget språk:

– Når man sitter i opposisjon så lager man et alternativt budsjett for å vise velgerne hvordan man selv ville prioritert dersom man satt i regjering. Her er det tydelig at de har prioritert det bort.

Det avfeier Bastholm.

– Hvordan kan velgerne vite at dere mener alvor med bruken av de 65 milliarder kronene når dere ikke har det med i deres eget budsjett?

– Alle forslag og lovnader er like mye verdt uansett om man har det med i sine alternative budsjett. Det man vet med MDG er at man får et parti som setter klima og miljø fremst. Grunnen til at velgerne vet at vi kommer til å levere på dette, er at vi er i politikken fordi vi mener det er en stor klimakrise og at vi har et ansvar, sier Bastholm.