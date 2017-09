Maurinvasjon på Rikshospitalet

De uakseptable forholdene på sterilavdelingen på Rikshospitalet, må løses umiddelbart, mener fortakstillitsvalgt for legene ved Oslo universitetssykehus, Aasmund Bredeli.

Foretakstillitsvalgt Aasmund Bredeli mener forholdene ved sterilavdelingen Rikshospitalet er uakseptable. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Dette må det gjøres noe med, det kan jo ikke være sånn på et sykehus der man skal ha best mulig forhold for å ivareta pasientsikkerhet, sier Bredeli da han får se en varsler-videoen NRK har fått tilgang til.

Varslerne som har filmet forholdene ved avdelingen, sier til NRK at de har tatt opp forholdene med ledelsen gjentatte ganger.

I avdelingen blir kirurgisk utstyr til 20 tusen operasjoner sterilisert.

Samling av maur flere steder på Rikshospitalet Foto: Varsler Rikshospitalet

Det er Autoklavene, maskinene som står for steriliseringen, som skaper problemene. De gamle maskinene er ofte ute av drift, og de nye, mer effektive autoklavene er ennå ikke installert. Oppgraderingen har pågått i mange år.

Sykehuset garanterer for pasientsikkerheten

Avdelingens ledelse sier forholdene er beklagelige, men at rommene der bleier tetter lekkasjer i taket og fuktskader brer om seg, ikke påvirker steriliseringen av kirurgisk utstyr.

Maur i vinduskarmen er et vanlig syn ved sterilavdelingen ved Rikshospitalet. Foto: VARSLER RIKSHOSPITALET

Problemet med maur i lokalet, kommer av plasseringen i første etasje.

– Vi har plassert oss på toppen av en maurtue, og vi er egentlig heldig at det ikke kommer oftere og mer, sier leder ved Akuttklinikken på Rikshospitalet, Øyvind Skraastad.

Sykehuslederen sier det ikke er aktuelt å rehabilitere lokalene fordi sykehuset om noen år uansett skal flytte til et nytt storsykehus om noen år.

– Kan du garantere for alle pasientenes sikkerhet som kommer under kniven her på Rikshospitalet?

– Med tanke på sterilitetsproblematikken så har vi god kontroll, men det er klart dette koster slitasje, sier Skraarstad.

Ombyggingen til 30 millioner kroner skal etter planen være ferdig i november.