Mattilsynet: – Vanskeleg å avdekke dårleg stell av kjæledyr

Mattilsynet hadde i alt 83 saker i fjor der dyrehald måtte avviklast fordi eigarane ikkje klarte å ta godt nok vare på dyra sine. Det viser ein rapport om dyrevelferd frå tilsynet. I 36 av desse sakene dreidde det seg om kjæledyr. Det er vanskeleg å oppdage desse sakene. seier seksjonsleiar Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.

– Utfordringa med kjæledyr er at dei blir haldne i private heimar. Difor er vi avhengige av bekymringsmeldingar frå folk for å få avdekt dei tilfella der kjæledyr får for dårleg stell.

Ikkje dårlegare dyrehald

Seksjonssjef Torunn Knævelsrud i Mattilsynet trur auken i tvangsavviklingar kan skuldast at dei har teke i bruk kraftigare verkemiddel overfor dyreeigarar. Foto: Mattilsynet

Men sjølv om det er ein klar auke i talet på dyrehald som no blir avvikla med tvang, har ikkje Mattilsynet haldepunkt for å seie at dyrehaldet har blitt dårlegare.

– Vi trur auken kan skuldast at vi har vore meir bevisste i bruken av strenge verkemiddel overfor dei som har drive dårleg over tid, som no må avvikle.

Så de har byrja å gjere jobben dykkar?

– Ofte kan desse dyrehaldarane vake på ei grense der dei er akkurat innanfor det akseptable. I periodar kan det gå litt betre, før det kanskje går dårlegare igjen. Men tala viser at vi tok i bruk strangare verkemiddel overfor mange i fjor.

Personlege problem

Det er samansette grunnar til at dei som eig dyra må avvikle. I ein del av tilfella har dei ikkje vilje eller evne til å forstå kva dyra treng av mat og stell for å ha det bra.

Dette dyrehaldet med storfe i Buskerud, var eitt av dei som blei tvangsavvikla av Mattilsynet i fjor. Foto: Mattilsynet

Men i dei meir alvorlege sakene, som ofte blir omtalt som dyretragediar, er det noko som har svikta hos bonden sjølv, seier Knævelsrud.

– Det er noko personleg som ligg bak. Det kan vere økonomiske problem, skilsmisse eller sjukdom som gjer at bonden går inn i ein depresjon. Og så klarer dei ikkje å gå i fjøset for å stelle dyra sine eller be om hjelp.

Alvorleg auke

Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag seier dei ser alvorleg på funna i Mattilsynet sin rapport om dyrevelferd. Foto: Norges Bondelag

Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag seier dei ser alvorleg på tala Mattilsynet presenterer i rapporten om dyrevelferd. Og seier dei tek funna på alvor.

– Jamlege kontrollar hos alle som har dyr, anten det er kjæledyr eller produksjonsdyr, er viktig. Der det blir peika på utbetringar, må det følgast opp.

Han er samtidig oppteken av å understreke at bønder og dyrehaldarar flest har ein høg standard når det kjem til dyrevelferd.

– Vi har relativt små og oversiktlege besetningar. I tillegg har vi eit strengt regelverk, og folk og husdyrorganisasjonar som bryr seg om at dyr skal ha det bra.