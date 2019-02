Mattilsynet vil ha maksgrense for koffeininnhold i energidrikk

Ifølge Mattilsynet økte omsetningen av energidrikk fra 2017 til 2018 med 20 prosent.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har tilsynet nå utredet konkrete tiltak for å forhindre at barn og unge får helseskader som følge av et for høyt inntak av disse drikkene.

ØKNING I SALGET: Ifølge Mattilsynet økte omsetningen av energidrikker fra 2017 til 2018 med 20 prosent.

Departementet vil denne våren vurdere nye tiltak for å beskytte barn og unge mot helseskader, som følge av høyt konsum av energidrikk.

I begynnelsen av februar la Vitenskapskomiteen (VKM) for mat og miljø frem en risikovurdering av barn og unges konsum av energidrikker tilsatt koffein. Vurderingen var gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Rapporten viste at et stort inntak av energidrikk over tid kan føre til søvnproblemer, angst, uro og hjerteklapp.

Disse tiltakene foreslår Mattilsynet

Mattilsynet kommer med fire forslag til tiltak som de mener kan hindre at barn og unge drikker mer energidrikk enn de gjør i dag:

Innføring av en lovfestet grense for koffeininnhold i energidrikk på 32 milligram per desiliter. Tiltak for å øke kunnskapsnivået om både koffein og energidrikk. Overvåkning av utviklingen i markedet, og av barn og unges inntak av energidrikk og andre koffeinholdige mat- og drikkevarer. Mattilsynet ser positivt på signaler fra bransjen om at de internt i bransjen er åpne for å utvide og utvikle mer forpliktende retningslinjer for selvregulering av energidrikkmarkedet.

VIL ØKE KUNNSKAPSNIVÅET: Mattilsynet vil sette i gang tiltak for å heve kunnskapsnivået om energidrikker i befolkningen. Foto: Maja Susann Martinsen Johnsen / NRK

Vil ikke ha aldersgrense

I en relativt fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet svarte tre av fire ja til at de ønsket en aldersgrense for kjøp av energidrikk. I dag opererer flere norske utsalgssteder med en selvpålagt frivillig aldersgrense, for eksempel har Norgesgruppen innført en aldersgrense for kjøp av energidrikk på 14 år.

Mattilsynet mener at en lovfestet aldersgrense er et for inngripende virkemiddel, men utelukker ikke at det kan bli aktuelt om noen år.

– En slik lovpålagt aldersgrense kan imidlertid vurderes på nytt på et senere tidspunkt dersom forbruket av energidrikker blant barn og unge i Norge fortsetter å øke på tross av andre tiltak som gjennomføres, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Sveriges svar på Mattilsynet, Livsmedelsverket, kom til samme konklusjon i desember.

Koffeininnhold i drikker Drikk Koffein per desiliter Koke- og filterkaffe 50-60 mg Energidrikker ca. 32 mg Espresso ca. 120 mg Te ca. 26 mg Cola og andre leskedrikker ca. 15 mg Kilde: Mattilsynet

Bryggeriforeningen positiv

Direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen Petter Nome sier at han, uten å ha forhørt seg med alle produsentene, mener at Mattilsynets foreslåtte tiltak i all hovedsak virker greie.

POSITIV: Direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen Petter Nome er positiv til Mattilsynets tiltak. Foto: Bryggeri- og Drikkevareforeningen

– Jeg syns det er en fin og balansert rapport. Vi er glade for at vi blir trodd på at vi ønsker ordnede forhold i bransjen. De har gitt oss tillit, og vi ser frem til å vise at vi er den verdig, sier Nome.

Bryggeriforeningen har ikke vært tilhengere av aldersgrense på energidrikk, men Nome mener at den foreslåtte grensen på 32 milligram per desiliter er rimelig.

– Det er helt greit. Det er grensen som de fleste drikkene ligger på i dag. Så er det noen få såkalte funksjonelle drikker som ligger litt over, sier han.

De fleste energidrikker inneholder minst 15 milligram koffein per desiliter, enkelte produkter har 32 milligram per desiliter, mens det finnes drikker på markedet som inneholder 55 milligram per desiliter eller mer.

Ifølge VKMs rapport har det vært en økning i andelen produkter med høyere koffeininnhold enn 32 milligram per desiliter den siste tiden.

Tall fra Bryggeriforeningen viser at det ble solgt over 30 millioner liter energidrikker i Norge i 2018.