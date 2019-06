I kveld vises Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» som er basert på skjulte opptak fra 13 grisefarmer og 5 griseslakterier, gjennom fem år.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Allerede før dokumentaren er vist, opplyser Nortura at de for første gang har anmeldt en av sine produsenter for «uakseptable brudd på dyrevelferdsloven»

– Klare lovbrudd

Fungerende administrerende direktør Karina Kaupang i Mattilsynet, har sett dokumentaren på forhånd, so slår fast at den viser klare lovbrudd.

Mattilsynet hadde for et par år siden en stor slaktegriskampanje i Rogaland, der funnene var nedslående.

– Av 228 besetninger fant man avvik i over 70 prosent. Over 40 prosent av disse hadde avvik med hastevedtak hva gjaldt oppfølging av syke og skadde dyr, sier Kaupang, og fortsetter:

– Det vi har sett i denne filmen går mye på håndtering av syke og skadde dyr. Og så er det den holdningsbiten som jeg synes er veldig ille å se: at man vet man bryter lovverket, og til og med lærer det bort til en som skal lære seg næringen.

Kaupang understreker at det ikke er noen menneskerett å drive med dyr,.

– Og det er ikke et privat anliggende hvordan den maten vi spiser er produsert.

Norun Hagen har gjort de skjulte opptakene på besøk på ulike svinegårder. Foto: Piraya Film

Bruker mye tid på å fokusere på dyrevelferd

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, sier at det er alvorlige bilder som vises i dokumentaren, som berør ham sterkt, og at det vises holdninger og handlinger som ikke er i tråd med regelverket.

– Bønder som ikke greier å håndheve regelverket, har ikke noe i næringen å gjøre.

Likevel mener han at filmen fra hans ståsted ikke dokumenterer en generell situasjon i norsk dyrehold.

– Det er 2000 svinebønder i Norge som i hovedsak gjøre en god jobb for å sikre at dyrene har det godt.

Bartnes fremhever også at Bondelaget de siste årene har brukt mye tid på å fokusere på dyrevelferd i norsk landbruk.

Isolerte tilfeller

Også styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag, er sjokkert over filmen.

Styrelederen er likevel ganske trygg på at dokumentaren ikke viser et bilde av næringen.

– Hele bransjen har innført dyrevelferdsprogram. Vi har hyppigere besøk, og må ha dette på stell for at forbrukeren skal ha tillit til oss.

Hun slår fast at de jobber med det holdningsskapende arbeidet, og at mye har skjedd i næringen blant annet etter det Mattilsynet har gjort og rapportene de har laget.

– Vi sender kraftige signaler når vi politianmelder, sier Hasvang Vaag.

Mattilsynet på sin side forteller at kampanjen de satte i gang i Rogaland i 2016 var et resultat av deres kjøttinspektører fikk inn mange dyr som viste at dyrevelferden på gårdsbrukene ikke var slik det burde være.