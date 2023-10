I en omfattende kontroll har Mattilsynet tatt for seg 65 sminkeprodukter rettet mot barn og unge.

De har testet produkter som ansiktsmaling, karnevalssminke, kroppsmaling og såkalte «badebomber».

Resultatene var i enkelte tilfeller alvorlige. Det ble funnet ulovlige stoffer i flere produkter.

I tillegg var det en rekke feil og mangler i merkingen.

– Disse avvikene var av til dels forbudte stoffer som kan ha en helseskadelig effekt. Derfor er det veldig viktig for oss at de blir borte, sier Are Sletta, seksjonssjef for kjemisk mattrygghet i Mattilsynet.

Are Sletta, seksjonssjef for kjemisk mattrygghet i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Bly i ansiktsmaling

Kontrollen avdekket blant annet at ansiktsmaling, som mange barn bruker i forbindelse med halloween, inneholdt et ulovlig høyt innhold av bly.

Det ble også funnet parfymestoffer og konserveringsmiddel som ikke er lovlige å bruke.

Kontrollen oppdaget også ulovlig innhold av bly og arsen i øyenskygge. En såkalt «badebombe» inneholdt det forbudte parfymestoffet lilial.

– Vi ser alvorlig på avvikene og mener det er viktig å følge opp, forteller Sletta.

Salget av disse produktene er trukket:

Neon festival face paint

«Enhjørning» Unicorn Bath Bomb

All that matters, matte eyeshadow

3 Nude eyeshadow palette

Superstar Aqua Face and bodypaint

Mye Moro, vannbasert teatersminke

I tillegg har flere produkter fått varsel om merking av ingredienser.

– Vær oppmerksomme

Nå råder Mattilsynet alle småbarnsforeldre til å sjekke merkingen på ansiktsmalingen før ungene gjør seg klar til årets knask eller knep-runde.

– Vi prøver å gjøre foreldre oppmerksomme på hva de skal se etter når de skal handle til halloween, for eksempel, sier han.

Alle kosmetiske produkter skal nemlig ha en ingrediensliste. Har de ikke det, så kan det være et tegn på at du bør styre unna, råder Sletta.

En del produkt i kontrollen, som ansiktsmaling, inneholdt forbudte stoffer. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Om noen er usikre på om ansiktsmalingen til junior er trygg, kan de ta kontakt med eier av produktene og be om forsikringer om at produktene er sikkerhetsvurderte.

Kosmetiske produkter skal nemlig ha en europeisk adresse på produktene, som forteller hvem som er (juridisk) ansvarlige representant for produktet i EU/EØS.

– Vi gjør dette fordi barn og unge er en sårbar gruppe som vi er opptatt av å beskytte.

– De bør ikke utsettes for skadelig og unødvendig kjemi. Vi ser derfor alvorlig på funn av mulig helsefarlige stoffer, forteller Sletta.