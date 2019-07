Mattilsynet advarer: Ikke bruk ukjent keramikk fra Middelhavsområdet til mat

Advarselen gjelder særlig keramikk fra Middelhavsområdet, ofte solgt på lokale markeder eller små butikker.

– Skal du kjøpe keramikk til bruk i kontakt med mat og drikke, anbefaler vi å spørre om produktene er ment for dette. Det bør gis en garanti for at produktene ikke avgir bly, kadmium eller barium over grenseverdiene, sier fungerende direktør Marie Louise Wiborg i Mattilsynets avdeling mat til NTB.

Størsteparten av inntaket av bly kommer via maten fordi lave mengder finnes naturlig i alle matvarer. Men også keramikk er en stor bidragsyter.

– Vær forsiktig med å bruke kopper, karafler og mugger av ukjent keramikkvalitet til sure drikker som juice, vin og te tilsatt sitron, anbefaler Wiborg.

– Hold deg til kjente produkter

I 2005 fastsatte Mattilsynet lavere nasjonale grenseverdier for bly, kadmium og barium fordi gjeldende grenseverdier i EU var for høye til å sikre trygge produkter. Inntil EU-kommisjonens arbeid med et nytt forslag er ferdig, oppfordres forbrukere til å holde seg til produkter man kjenner kvaliteten på.

– Har du allerede drukket juice eller andre sure drikker fra ukjente keramiske kopper og mugger fra Syden, trenger du ikke være redd, men framover bør du nok la være å gjøre det, sier Wiborg.

Det er produsentens ansvar at grenseverdiene overholdes, og undersøkelser gjort av Mattilsynet viser at mange produkter produsert før 2005 er trygge å bruke. Er du imidlertid usikker, finnes det private laboratorier som kan utføre kjemisk analyse.

Veterinærinstituttet drev et slikt laboratorium tidligere.

– For 20 år siden fikk vi inn flere kopper og kar til analyse. Men det dabbet av de siste ti årene vi drev laboratoriet, sier veterinær og toksikolog Aksel Bernhoft i Veterinærinstituttet.

Skadelig for barn

Det er ikke fastsatt en nedre grense for hvor mye bly vi tåler, men Folkehelseinstituttet advarer spesielt gravide kvinner og barn opp til sju år om å være forsiktige.

Hos voksne kan bly føre til alvorlige helseskader som økt blodtrykk, økt risiko for hjerte- og karsykdommer og nyreskade. Hos barn kan det føre til redusert IQ og hemme nevrologisk utvikling som vil påvirke både atferd, motorikk og læringsevne.

– Mitt inntrykk er at dette problemet er blitt mindre enn det var, fordi produsentene har blitt mer oppmerksomme, blant annet i Spania. De bruker både høyere temperaturer ved brenning og en glasur som ikke frigir giftstoffer, sier Aksel Bernhoft i Veterinærinstituttet.

Verken Mattilsynet eller Folkehelseinstituttet har oversikt over hvor mange som har blitt syke av blyforgiftning. Men Bernhoft i Veterinærinstituttet sier dette var mer vanlig tidligere. I dag er man mer oppmerksomme overfor dem som eksponeres jevnlig, spesielt folk som spiser mye viltkjøtt som er blitt skutt med blyammunisjon.

– Akutte symptomer på blyforgiftning kan være hodepine, svimmelhet og kvalme, sier han.