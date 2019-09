Mattilsynet advarer mot hundeavføring

Flere hunder har den siste tiden omkommet av en mystisk hundesykdom, og mange hundeeiere fortviler. I går kveld ble det kjent at Mattilsynet har registrert 102 tilfeller siden starten av august.

Mattilsyntes offisielle råd til hundeeiere er blant annet å begrense nærkontakten til andre hunder, og ikke la hunden hilse på andre hunder på tur.

Nå er det imidlertid et annet råd til hundeeiere som i denne perioden er ekstra viktig: å plukke opp hundens avføring på tur.

Hindre spredning

– Vi har en uavklart smittesituasjon, og for å hindre spredning av noe som kan være smittsomt, er det derfor ekstra viktig å plukke opp hundeavføring, sier seniorrådgiver i Mattilsynet, Ole-Herman Tronerud til NRK.

Tronerud spesifiserer at Mattilsynet alltid oppfordrer hundeeiere til å plukke opp etter hundene sine, både i smittesammenheng og med tanke på andre som ferdes i området, være seg både to- og firbente.

Veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet, Ole Herman Tronerud, oppfordrer alle hundeeiere til å plukke opp etter hundene sine. Foto: Privat

– Hva skal eiere med hunder som har diare gjøre?

– Godt spørsmål. Det er en fordel å få det unna. Prøv å dekk det til med grus eller sand.

Hunder med diarè oppfordres også til å luftes litt vekk fra områder hvor mange andre ferdes – så godt det lar seg gjøre.

Ekstra nøye nå

Hundeeier Geir Melsæter er svært nøye med å plukke opp etter hunden sin India. Det har har han alltid vært.

– Noen ganger har jeg til og med plukket opp etter andre hundeeiere, og kanskje sett litt ekstra på dem, forteller Melsæter og ler.

India løper rundt i Frognerparken og ser svært fornøyd ut. Hun har ennå ikke vist noen tegn til å være smittet av den mystiske hundesykdommen.

– Jeg er enda mer opptatt av hva hun snuser på. Det er klart, jeg er jo litt ekstra påpasselig nå.

Geir Melsæter er ofte på tur med hunden India i Frognerparken. Foto: Louise Krüger

Tar hensyn

Hanne Lorentsen er på tur med hunden Leo. Hun forteller at hun er ekstra forsiktig når Leo snuser rundt i buskene.

– Jeg ser at det er flere hunder i bånd nå. Det er egentlig veldig greit.

I tillegg til å plukke opp, forteller hun at hun opplever at andre hundeeiere virker ekstra oppmerksomme akkurat nå. Både med tanke på å passe sin egen hund, og også at de tar mer hensyn.