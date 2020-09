Måtte vente seks måneder på dagpenger: – Helt vilt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da Norge stengte ned 12. mars ble det bråstopp for tolkeoppdragene for Helge Edland. Dager etter søkte han, i likhet med flere hundre tusen andre nordmenn i samme periode, om dagpenger fra Nav.

Det skulle imidlertid ta et halvt år før han fikk godkjent søknaden, som først ble avslått på grunn av studiene han tok ved siden av jobb.

Dagpenger Ekspandér faktaboks Dagpenger utbetales til personer som er arbeidsledige eller permitterte. Dagpengesatsen er på 62,4 prosent av fjorårets lønn eller snittet av de tre foregående årene, men inntekt over 6G (seks ganger Folketrygdens grunnbeløp) regnes ikke med. For å få dagpenger må man ha fått redusert arbeidstiden sin med minst 50 prosent. Du kan heller ikke motta stipend eller studere mer enn 50 prosent. Man må være reell arbeidssøker for å få dagpenger, noe som etter Folketrygdloven blant annet betyr at man må være villig til å ta enhver jobb og flytte dit jobbene er. Man kan motta dagpenger i inntil ett år hvis man før hadde inntekt under 2G, og i to år hvis man hadde inntekt over 2G.

For å få dagpenger, kan du ikke studere mer enn 50 prosent. Men Edland studerte ikke for mye, han var akkurat innenfor grensen. Det bekreftet dokumentene fra Universitetet i Stavanger, som han la ved i søknaden.

– Jeg reagerer mest på at de ikke har klart å lese dokumentasjonen rett, og når jeg påpeker at de har gjort en feil, er de ikke interessert i å gå inn i saken på nytt, sier Edland.

Arbeidsledighet Helt ledige i norge 116 761 total 5 468 færre Graf fra 3. mars Dagpenger ved permittering Innsendte søknader 419 199 total 109 nye Graf fra 9. mars Kilde: Nav

«Behandlet innen 34 uker»

Da avslaget kom, kontaktet Edland Nav for å si at noen hadde lest dokumentasjonen feil.

– Da jeg ringte var det for så vidt forståelse for det jeg forklarte, men igjen, jeg måtte anke.

Etter å ha klaget på avslaget, samtidig som han sendte mer dokumentasjon fra universitetet, fikk han 30 april følgende svar:

«Saken vil bli behandlet innen 34 uker».

Navs mål er at klager vanligvis skal behandles innen 12 uker.

Nav beklager

– I denne saken må vi for det første beklage at vi ikke oppdaget feilen da vi vurderte klagen første gang, sier Bjørn Lien, som er fungerende ytelsesdirektør i Nav.

FEIL: Bjørn Lien, som er fungerende ytelsesdirektør i Nav, sier at det skyldtes en feil at Helge Edland ikke fikk godkjent søknaden om dagpenger i vår. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

I mange lignende saker løser Nav saken på en enkel måte når de mottar ekstrainformasjon, sier Lien.

– At vi ikke har klart det i denne saken, er ikke noe vi ønsker. Vi har gode rutiner på å få endret saken, dersom vi får ekstra informasjon. Da behandler vi ofte sakene veldig fort.

– Større risiko

Torsdag 10. september kontaktet NRK Nav om Edlands sak. Lørdagen etter fikk han beskjed om at Nav startet behandlingen av klagen.

16. september, en dag fra halvtårsdagen til den første dagpengesøknaden, fikk Edland medhold på klagen.

På spørsmål om dette har sammenheng, svarer Lien:

– Når vi får ny informasjon i en sak, så ønsker vi alltid å ta opp den saken så raskt så mulig. Dette helt uavhengig av hvordan denne informasjonen kommer til oss. For vi ønsker å gjøre mest mulig riktige vedtak, og de skal vi gjøre så raskt som mulig.

Siden midten av mars har Nav mottatt 530.000 dagpengesøknader. For å komme i mål, har de flyttet ressurser fra klagebehandling. I tillegg har de ansatt flere saksbehandlere.

– I en slik helt ekstrem situasjon er det en større risiko for at en sak ikke blir behandlet slik den burde blitt behandlet.

ANDEL AV ARBEIDSSTYRKEN ARBEIDSLEDIGE

FØR KORONA ARBEIDSLEDIGE

ETTER KORONA Reiseliv og transport 3.4% 8.7% Kontorarbeid 3.2% 5.7% Industriarbeid 3.3% 5.7% Ledere 2.4% 5.4% Butikk- og salgsarbeid 2.9% 5.1% Vis alle

Vil skjerme klagebehandling

Nav var i starten av september à jour med alle dagpengesøknadene som hadde hopet seg opp i kjølvannet av koronakrisen. De kunne dermed flytte folk tilbake til klagebehandling

Men Nav har ikke oversikt over hvor mange klagesaker knyttet til dagpenger de har, eller hvor lang saksbehandlingstiden er.

– Så fort vi vet det, vil vi informere den enkelte om hvor lang tid det vil ta før de kan forvente å få svar, sier Lien.

Dersom det kommer nye runder med massepermitteringer, skal Nav prøve å skjerme klagebehandling.

– Men her må vi ta alle mulige forbehold, sier Lien, og legger til at de må ta selvstendige vurderinger ut fra utviklingen ved eventuelle nye smitteutbrudd, sier Lien.

– Viktig at Nav ikke lenger er i krisemodus

Det har vært nødvendig og riktig å prioritere dagpengesakene, selv om det har gått utover klagetiden, mener Lien.

Han får støtte fra arbeids og- sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, som sier det var nødvendig å prioritere dagpenger.

– Men fremover nå er det viktig at Nav ikke lenger er i krisemodus, og at man da begynner å jobbe for å få ned forlenget saksbehandlingstid på andre områder, som dessverre da har vokst som følge av at man måtte håndtere ledighetskrisen som følge av korona.

– Nav kan ikke si hvor lang saksbehandlingstiden er for klagesaker. Hva får det deg til å tenkte?

– Jeg tenker at Nav har vært i en krise på grunn av koronasjokket i norsk økonomi, med en rekordhøy ledighet som vi ikke har noen paralleller til i fredstid i Norge. Og min klare forventning, som jeg vet Nav er opptatt av, er at man både skal behandle dagpengesøknader, men at man også skal tilbake til å behandle en del saker som har fått lenger saksbehandlingstid – herunder klagesaker.

LANG TID: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) synes det har vært en veldig lang saksbehandlingstid når han hører om klagesaken til Edland. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Helt vilt

Edland sier han har forståelse for at det tar lengre tid enn vanlig å behandle klagesaker.

– Men jeg synes fremdeles inntil drøye 30 uker er – jeg vet ikke ordet jeg skal bruke – men det er helt vilt. Det hjelper ikke om det er mye å gjøre og lang behandlingstid, når de i utgangspunktet ikke klarer å behandle søknaden korrekt.

Edland sier at den eneste beklagelsen han har fått fra Nav, er via NRK. For hans egen del sier han at det kunne vært verre.

– Jeg har jobbet 30 prosent som tillitsvalgt for Akademikerforbundet, som har vært de eneste inntektene jeg egentlig har hatt siden 12. mars. Det har gjort at det har gått rundt på et vis.