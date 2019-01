Måtte holde det skjult at sønnen var bortført

Februar 2015: En telefon fra Kripos skal endre alt i Elisabeth Grimsgaard og Ole Hofstads liv. Sønnen Ole Johan Grimsgaard-Ofstad er tatt til fange av IS, og de kan ikke fortelle det til noen. Hvis det blir kjent, kan sønnen bli drept.

Det er starten på syv måneder med hemmelighold og løgn for de nærmeste. Bare de og datteren visste at Ole Johan ble torturert og lemlestet av terrorgruppen IS.

Terrorgruppen IS annonserte Ole Johan Grimsgaard-Ofstad til salgs 9/9 2015. Da hadde foreldrene holdt det hemmelig i 7 måneder at han var bortført.

– Det å ikke kunne si det til noen var et forferdelig press, og samtidig skulle late som ingenting, sier Elisabeth Grimsgaard i dag.

Selv ikke for sin egen søster kan Elisabeth dele den største krisen i livet. Senere ville søsteren sende en bursdagsgave til nevøen, og spurte Elisabeth hvor den skulle sendes.

– Jeg visste at jeg ikke kunne be henne sende pakken til Oslo, hvor Ole Johan bodde, forteller Elisabeth.

For de visste jo ikke når han kom hjem.

– Send den hit, husker jeg at jeg sa, forteller hun. Han kommer sikkert innom her.

Da søsteren etterlyste takkebrev fra Ole Johan, som han alltid pleide å sende, var det vanskelig å svare. Han er på reise, løy hun.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Å sitte der og servere løgn for min egen søster, det tok hardt på, sier Elisabeth.

Det å lyve om et normalt liv og føre noen bak lyset, var én ting.

– At jeg ikke kunne dele en forferdelig hendelse med min egen søster var forferdelig, sier Elisabeth Grimsgaard.

9. januar 2019: Isen har lagt seg tjukk over Langvannet i Lørenskog. Samtidig sprekker nyheten om familien Hagens krise i mediene.

I skogkanten ved Langvannet i Lørenskog ligger eneboligen hvor Anne-Elisabeth Hagen mest sannsynlig forsvant fra 31. oktober i fjor. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

På en pressekonferanse forteller politiet om Anne-Elisabeth Hagen som har vært forsvunnet i 10 uker.

Familien har holdt det skjult for venner og familie, av frykt for at hun kan bli drept.

9. januar sprakk nyheten om at kona til investor Tom Hagen hadde vært borte i uker, uten at familien kunne fortelle det til noen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Vi vet hvordan det føles å ikke kunne fortelle om det til noen på 10 uker, sier Elisabeth.

Når dagene sneglet seg av gårde uten en løsning. Midt i krisen var det også hverdager.

– Man prøver å komme over i et normalt liv, sier Ole Ofstad.

Det har vært krevende for familien, sier bistandsadvokat Svein Holden. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Familiens bistandsadvokat Svein Holden ønsker ikke å uttale seg til NRK nå om hvordan det har vært for familien å holde dette skjult for omverdenen. Han viser til intervju har han gitt tidligere.

– Det er ingen tvil om at det har vært krevende å være i en så uviss situasjon over lang tid. Det er utmattende for familien. Svein Holden, bistandsadvokat / 9. januar 2019

Svart mappe

I en svart plastmappe har Elisabeth Grimsgaard samlet alt det vonde om da sønnen ble holdt fanget og senere drept av IS. I begynnelsen tok hun den ofte fram og så på bildene. Nå trenger hun ikke det lenger.

Nå er det boksen med gode minner fra barndommen hun henter fram. For å huske gutten med krøllene.

Da nyheten om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning ble kjent, veltet følelsene frem. De ble minnet på sin egen krise.

– Når forsvinningen til Anne-Elisabeth en gang er over, må familien sørge for å bruke tid, sier Elisabeth.

Det er snart fire år siden Ole Johan forsvant, og nesten tre og et halvt år siden han ble drept. Fortsatt er det traumer som sitter hardt i. Hun vet hva familien skal gjennom for å komme seg videre, og det er ikke enkelt.

– Det er hardt arbeid å bearbeide, sier Elisabeth.

De har tenkt mye på familien som nå er rammet.

– Vi håper inderlig for familien at de klarer å finne en løsning og at de får visshet, sier Elisabeth.

