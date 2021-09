Filmen «The Middle Man» regissert av Bent Hamer, ble vist på Toronto International Film Festival på søndag. Den er delvis filmet i Canada.

På filmfestivalen var blant annet hovedrolleinnehaver Pål Sverre Hagen og Nina Andresen Borud, som spiller Hagens mor i filmen.

HOVEDROLLE: Pål Sverre Hagen har hovedrollen i «The Middle Man». Han er blant annet kjent som William Bergvik i Exit. Foto: Fremantle

Hamer skulle opprinnelig reise fredag, men to dager før avreise endret Canada sine innreiseregler. Nå må du ha to vaksinedoser for å komme inn i landet uten å havne i karantene. Hamer har én.

Han har nemlig hatt korona. Da får man kun tilbud om én dose i Norge.

– Da jeg skal fylle ut skjema, fikk jeg et ja- eller nei-spørsmål om jeg hadde fått to vaksinedoser. Da måtte jeg svare nei. Jeg trodde det skulle komme et spørsmål om man hadde hatt korona, men det fikk man ikke.

Rakk ikke karantene

For Hamer var ikke to ukers karantene et alternativ, ettersom det var to dager til filmfestivalen ble sparket i gang.

Han har kunnet delta på den digitale delen av filmfestivalen.

– Jeg skal gjøre presseintervjuer online med skuespillerne som er der borte. Så det er mest for min egen del når vi har ventet i over et år. Da hadde det vært utrolig hyggelig å være sammen med de jeg har gjort filmen med der borte. Og sett filmen sammen. Det er det verste. Det andre får vi til på et vis, sier filmregissøren.

Han kan likevel trøste seg med gode tilbakemeldinger på «The Middle Man».

– Det lille som har kommet av kritikker har vært kjempebra. De er fornøyd med filmen og er til og med positivt overrasket.

Ingen løsning

«Det er forståelig at det er frustrerende for norske statsborgere å ikke kunne reise inn i andre land på grunn av andre lands innreiserestriksjoner», skriver Ingvild Fjeldheim, Overlege ved Avdeling for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet.

Det er lettere å reise rundt i EU-land med grønt koronapass. I Canada og USA må du ha to vaksinedoser med samme vaksine for at koronapasset ditt skal være gyldig. Foto: Heiko Junge / NTB

Fjeldheim understreker at land har endret innreiseregler og tiltak under hele pandemien, ofte på kort varsel.

Andre lands karanteneregelverk er imidlertid ikke noe FHI kan overprøve på vegne av norske statsborgere. Slik som at personer fra Canada ikke har fri innreise til Norge på grunn av loven om innreiserestriksjoner, med mindre de har gyldig koronasertifikat fra EU.

Dermed er det ikke noe FHI kan løse, selv om de er godt kjent med utfordringen.

Nå har Hamer i det minste den norske premieren å se frem til. 17. september vises «The Middle Man» på hundre kinoer rundt i Norge.

– Da håper jeg at folk går på kino. Man får krysse fingrene for et publikum hjemme først, og i mange land etter hvert.