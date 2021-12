Måtte avlyse den tradisjonelle julefeiringen: – Da må vi gjøre det som er mulig

– Det er leit. Det er leit for alle de to og et halvt tusen som tradisjonelt besøker oss.

For andre året på rad må Henning Holstad avlyse arrangementet Alternativ jul.

I 2019 var de 2500 samlet i Oslo kongressenter. Det er umulig i år.

– Vi er veldig lei oss for at det ikke er mulig. Her har «keiser korona» dessverre stengt herberget. Vi kan ikke gjøre noe med det, og da må vi gjøre det som er mulig, sier Holstad.

En alternativ «Alternativ jul»

Men julefeiring blir det fremdeles. Nå skal det settes opp telt på Youngstorget, hvor folk ønskes velkommen i morgen mellom 15 og 24.

– Det blir musikk, det blir mat, det blir noen artister som kommer innom, og vi bruker plassen slik at vi kan holde avstand. Det skal bli en alternativ «Alternativ jul», tror vi.

Holstad håper mange tar turen innom, men ber dem kle seg godt.

– Det er jo varslet 11 minusgrader, så dette blir en småkald opplevelse.

Henning Holstad under arrangementet Alternativ jul avholdt på Folkets Hus i Oslo i 2016. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Alternativ jul har vært et viktig tilbud for mange gjennom de 50 årene de har holdt på.

– Vi er det stedet, og har vært det gjennom alle år, hvor man har kunnet komme som man er. En åpen dør i jula, og det har betydd veldig mye for veldig mange, sier Holstad, som er glad for å kunne tilby et sted å møtes også i 2021.

– Vi skal klare å ta imot gjestene, og vi skal lage en hyggelig julekveld her ute på Torget.

Måtte avlyse

Også flere steder i landet har de måttet gjøre om på planlagte sosiale sammenkomster.

Kirkens Bymisjon i Stavanger så seg forrige uke nødt til å avlyse sin store julaftenfeiring for andre år på rad. For to år siden samlet de 80 frivillige og 450 gjester.

– Dette er det andre året vi må kansellere ganske tett opp til jul. Vi får mye forståelse, men også tilbakemelding fra de som synes det er utrolig trist. Det har blitt en tradisjon for veldig mange, sier Karen Wolden i Kirkens Bymisjon i Rogaland.

– Fellesskapet rundt er det absolutt aller viktigste. Julen er en sårbar tid for veldig mange.

Derfor har de jobbet for å finne en alternativ møteplass hvor de kan skape julestemning. Med hjelp fra kommunen har de fått sperret av en gågate, hvor det skal settes ut ulike stasjoner for matutlevering, gaver og gløgg.

– Her kan folk hente det de har behov for, ta seg en kopp gløgg og en prat med noen som ønsker dem god jul.

Frivillige hos Kirkens Bymisjon i Rogaland pakker inn gaver som skal deles ut på julaften. Foto: Kirkens Bymisjon

Mindre sammenkomster

Kirkens Bymisjon har ulike løsninger for sine juletilbud. Karen Wolden forteller at de for eksempel i Haugesund planlegger julemiddag med tre bordsetninger for 20 personer av gangen. I Sola samarbeider de med kommunen om hjemkjøring av mat og gaver.

Blå Kors måtte avlyse et stort julearrangement i Kristiansand, men holder tradisjonell julefeiring i Stavanger, Drammen, Fredrikstad og Oslo.

Frelsesarmeen har ikke tradisjon for de store julefeiringene, men heller mindre sammenkomster.

– Det gjør at vi ikke er like utsatt for smitteverntiltakene. Samtidig har vi mange små lokaler, men vi prøver å holde åpent som planlagt, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg.

Frelsesarmeens distribusjonslager i Grunerløkka bydel har fylt opp lagrene med mat fra lokale restauranter. Irene Mathisen viser fram noe av det de har fått donert. Foto: Lise Åserud / NTB

Får mat fra tiltaksrammede bedrifter

Frelsesarmeen merker at flere har et behov for hjelp i år. Dermed kom det godt med da næringsministeren denne uka gjorde en endring i kompensasjonsordningen til næringslivet.

Den gjør det mulig for bedrifter som rammes av tiltak å gi bort mat som ellers må kastes, og fremdeles bli kompensert for det.

Frelsesarmeen ved Oslo Slumstasjon har allerede fått fylt opp sine skap og hyller.

– Vi er glade for alt vi kan få, sier Smith-Solevåg.

Han forteller at 15.137 ba Frelsesarmeen om assistanse i fjor, og at ingenting tyder på at det blir færre i år.