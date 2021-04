Matsvinn-aktivist reagerer på korona-spiseplikt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Matredder Mette Nygård Havre er bekymret for hvordan spiseplikten fører med seg det hun kaller enorme mengder med matsvinn.

Flere spisesteder har varslet om økt matsvinn i kjølvannet av at spiseplikten ble innført i kommuner med lavt smittetrykk.

Her har serveringsstedene lov til å servere alkohol til maten. Havre mener flere serveringsgjester heller bestiller mat til alkoholen.

– Jeg mener at spiseplikten ikke har truffet sånn de har sagt. For der har de sagt at man ikke kan bestille en liten matrett og deretter fortsette å drikke hele resten av kvelden. Men det som skjer nå, er at folk bestiller fem enheter med alkohol, og så bestiller de seg en pølse i brød eller en suppe, sier Havre i Dagsnytt 18.

Kaster pølsa som kommer med pilsen

Havre står bak Instagram-kontoen spisoppmaten. Hun har tidligere uttalt seg til Bergensavisen om spiseplikt-matsvinnet.

For at serveringsstedene i kommunene som er i gang med fase 1 av gjenåpningsplanen skal få lov til å servere alkohol, er de nødt til å servere mat også.

Men drikketørste nordmenn kaster pølsa de får servert med pilsen, ifølge Havre.

Hun møter forståelse hos assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Vidar Ruud

– Det var ikke intensjonen, men vi ser selvsagt at det praktiseres sånn. Det er ikke optimalt. Og jeg ser at på regjeringens plan til gjenåpning nå, på trinn to, så er det skissert at dette kravet kanskje går ut, svarer Nakstad.

Han påpeker at utgangspunktet til spiseplikten stammer fra et stortingsvedtak fra januar.

Da gikk et flertall på Stortinget inn for at serveringssteder i kommuner med lavt smittetrykk skulle få lov til å servere alkohol til maten.

Problemet, sier Nakstad, har vært å definere hva som er et serveringssted.

Smittevern kommer før matsvinn

– Da har det noen steder blitt sånn at man ikke serverer alkohol til maten, men mat til alkoholen, medgir han.

Han sier også at hensynet til matkasting må vike for hensynet til smittevern:

Havre reagerer på at enkelte drikketørste nordmenn kaster pølsa de får servert med pilsen. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

– Disse reglene er der for en grunn i utgangspunktet. Og det er å hindre kontakt mellom mange mennesker på utesteder, hvor det er mye risiko. Hvert fall når det har vært mye smitte i samfunnet, sier Nakstad.

Ifølge Nakstad skal spiseplikten potensielt bare vare fram til fase 2.

Havre er ikke uenig i at smittevern må komme først. Men hun påpeker at fase 2 av gjenåpningsplanen til regjeringen fortsatt kan være mange uker unna.

– Skal vi fortsette å ha denne regelen, kommer det til å bli tonnevis med matsvinn. Og da håper jeg det er mulig for regjeringen og Helsedirektoratet at de ser på denne regelen. Kanskje spiseplikten kan falle, sier Havre.