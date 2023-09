Prisveksten falt kraftig fra juli til august. Nå klør analytikerne seg i hodet i forkant av nye inflasjonstall fra SSB 11. september.

– Matvareprisene kan bli en joker. Det er uvanlig stor usikkerhet, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

4,25 prosent styringsrente blir rentetoppen, spår DNB Markets og sjeføkonom Kjersti Haugland. Foto: Alf Simensen / NRK

For hvis matprisene i august utvikler seg på samme måte som de har gjort så langt i år, kan det bli et nytt hopp i inflasjonen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Årsaken er at dersom matvareprisene stiger, så kan det føre til at inflasjonen øker, noe som igjen kan få betydning for rentenivået. For eksempel at det tar lengre tid før renta settes ned.

Utenfor Extra-butikken på Majorstua i Oslo merker studenten Tim, som kommer fra Vågå i Gudbrandsdalen, at det er blitt dyrere å handle.

Økte matpriser Sammenligningen av matvarepriser og lønnsutviklingen sier noe om du får mer, mindre, eller like mye for pengene. Når utviklingen på matvarepriser er høyere enn lønnsutviklingen betyr det at maten har blitt dyrere. Begge tallene er gjennomsnitt for angitt periode. Les mer om kilder og forbehold her. Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling Matvarer Jul 2022 – jul 2023 + 8,9 %

Lønnsutvikling Anslag for 2023 + 5,5 %

– Jeg bor i et fint kollektiv der vi deler på det meste. Men jeg tror nok at enslige folk som bor alene har merket godt at kjøttdeig-pakka har blitt dyrere, sier han.

Fra nyttår og frem til i sommer har konsumprisene hver måned vokst rundt tre ganger så mye som sentralbankens sitt mål om 2 prosent prisvekst i året.

– Prisene har nok økt jevnt og trutt, sier studenten Tim. Foto: Johan B. Sættem

– Jeg har sett det på kvitteringene etter at jeg har handlet, og tenkt at oi, dette var billigere sist gang jeg tenkte over prisen, sier han.

– Veldig stor påvirkning på prisveksten

I løpet av juli falt prisveksten med ett helt prosentpoeng. Spørsmålet er nå om denne trenden fortsetter. I så fall er det godt nytt for de som håper sentralbanken snart er ferdige med sin kraftige rentemedisin.

– Det blir ekstra spennende å følge med på. Matvarer er en så stor andel av konsumprisindeksen, så det har veldig stor påvirkning på samlet prisvekst, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Hun spår på at Norges Bank setter renta opp for siste gang nå i september.

Også Nordea spår at det nå holder med en renteheving til, i september. Til Finansavisen sier sjefstrateg Dane Cekov at lavere strømpriser, priskrig på elbiler og svake konsumtall trekker inflasjonen ned.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 4 % 4 % Prognose Norges bank

Men et stort spørsmål, er hva som skjer med prisutviklingen på dagligvarer nå i høst.

Dagligvarekjedene har så langt i år gått bort fra en mer enn ti år lang praksis, med å endre priser i hovedsak kun to ganger i året. Matvarekjeden Rema fortalte i sommer at matvarekjeden går bort fra praksisen.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache følger nå ekstra nøye med.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og komiteen for pengepolitikk i Norges Bank følger nøye med på matprisene. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

– Matvareprisene har steget mye det siste året. Tidligere kom disse prisendringene to ganger i året, i februar og juli. Nå har det vært jevnere spredt utover. Det gir litt usikkerhet om forløpet i matvareprisene fra måned til måned, sier sentralbanksjefen.

Hun sier at Norges Bank venter at prisveksten på mat etter hvert vil avta.

Sitatet er hentet fra et intervju som NRK gjorde med Wolden Bache i forbindelse med offentliggjøringen av siste renteendring 17. august.

Sentralbanken gir ikke intervjuer etter at arbeidet med neste rentebeslutning er igangsatt, som normalt er 2-3 uker i forkant av rentemøtene.

Usikker prisvekst i august

Normalt faller konsumprisene i løpet av august.

Men hvis prisen på mat følger samme trend som de har gjort så langt i år, er det ikke sikkert at det skjer nå sier Espen Kristiansen, som er sjef for Konsumprisindeksen hos SSB. Da blir spørsmålet hva det har å si for renteutviklingen fremover.

– Matprisene har økt jevnt og trutt hver måned. Hvis det skjer også i august, altså at prisene går opp fra juli til august, så vil du få en økning i inflasjonen målt ved 12-månedersraten i konsumprisindeksen, sier Espen Kristiansen.