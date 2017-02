Matkjempe øker aksjeutbytte men stuper på børsen

Det drypper litt på aksjeeierne når Orklas resultat før skatt økte med 42 prosent i siste kvartal i 2016. Store aksjeeiere som Stein Erik Hagen kan glede seg over utbytte på 2,60 kroner per aksje.

I dagligvarebransjen er presset mot leverandørene økende. Etter at vi kun fikk tre store matvarekjeder, er nåløyet for mange leverandører enda trangere enn tidligere. Men Orklas inntekter har økt i takt med maktkonsentrasjonen i matbransjen, men nå er potetgullet Kim er ute av Remas hyller.

I fjerde kvartal hadde Orkla driftsinntekter på 10,286 milliarder kroner, noe høyere en ventet. Men fremover er det usikkerhet knyttet til Remas nye strategi, det gjør at aksjen faller kraftig på børsen i dag.

Dårlige gjødselpriser

Det er mange selskaper som har lagt frem kvartalstall i dag.

Gjødselprodusenten Yara International leverte et svakere resultat for fjerde kvartal sammenlignet med ett år tidligere.

SVAKE GJØDSELPRISER: Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, la frem svakere tall enn ventet torsdag. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Yara leverte et resultat før skatt på -84 millioner kroner, mot et ventet positivt resultat på 503 millioner kroner.

Selskapet vil foreslå et utbytte på ti kroner per aksje for 2016, lavere enn ventet på forhånd.

– Yara rapporterer et svakere resultat enn for ett år siden, noe som gjenspeiler lavere gjødselpriser. Men vår drift forbedret seg vesentlig, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Bremser utbytte til Røkke

Innen oljeservice ser det dårlig ut på utbyttefronten. Aker Solutions opplevde i fjerde kvartal et fall i omsetningen fra 7,86 til 6,14 milliarder kroner, mot samme periode året før.

OLJESERVICE I MOTBAKKE: Røkkes menn har også resultater som preges av oljeprisfall. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Samtidig foretar selskapet nye nedskrivninger på 414 millioner kroner i kvartalet, primært på eiendommer og teknologi. Selskapet har også noe nedbemanning- og restruktureringskostnader. Likevel, resultatet var noe bedre enn ventet.

Aker Solutions fikk et underliggende på 380 millioner kroner i fjerde kvartal.

Samme mange andre i bransjen har Aker merket oljepriskollapsen. Selskapet, som kontrolleres av Kjell Inge Røkkes Aker, har sagt opp medarbeidere og innleid personell i flere runder.

Fallende eksport

Også SSB kom med tall på morgenkvisten torsdag.

Nye tall fra SSB viser at eksporten stuper, mens aktivitet i byggebransjen her hjemme likevel bidrar til en svak vekst i innenlandsøkonomien.

Det bygges nyboliger mye nyboliger i Norge nå, og det var også bygg- og anleggsbransjen som bidro mest til økningen i brutto nasjonal produkt. Mens andre bransjer sliter i motgang har byggebransjen en oppgang på 1,7 prosent i kvartalet.

– Aktivitetsveksten i næringen har vært meget høy gjennom de to siste årene, skriver SSB.

Eksporten av tradisjonelle varer falt gjennom hele året, og i fjerde kvartal falt den hele 8,6 prosent, ifølge SSB.

Raffineringsprodukter og fisk driver det sterke eksportfallet.

– Utviklingen er svak for mange varegrupper, svakere enn det produksjonsutviklingen indikerer, skriver SSB.