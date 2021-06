Mathias (19) fikk brudd i øyehulen etter russevold

28. mai var som en helt vanlig festnatt i russetiden, forteller Mathias Rafoss (19) til NRK.

Han skulle «rulle» med russebussen og gledet seg til å feste med russevenner i Vestfold.

Mainatten skulle gi ham gode russeminner for livet.

19-åringen frykter han istedet kanskje må leve med en øyeskade resten av livet.

Ifølge Mathias fordi han ble «overfalt» og banket opp av en russegjeng fra Drammen.

– Angrep bare hodet

Voldshendelsen skjedde etter at vennene på hans russebuss hadde havnet i en konflikt med en gjeng på en russebuss fra Drammen helgen i forveien.

Kranglingen fortsatte gjennom uken på sosiale medier.

– Det har vært mye drittsnakk over sosiale medier og sånn, erkjenner Mathias halvannen uke etter voldsepisoden.

Meldingene gikk begge veier. Men den siste fredagsnatten i mai trodde han kranglingen var over.

Det ble avtalt at to personer fra hver av de to russebussene skulle møtes klokken tre om natten ved bensinstasjonen på Kopstad utenfor Horten i Vestfold.

Mathias forteller at han fikk inntrykk av at de skulle ha en dialog for å bli ferdig med konflikten og bli enige om veien videre.

Da han møtte opp til avtalen smalt det.

FORSLÅTT: – Jeg har brukt rundt 4–5 dager totalt på sykehus, sier Mathias. Det er foreløpig uklart om han vil få varige mén etter voldsepisoden. Foto: Henrik Bøe / NRK

– Det var ikke bare var to stykker som kom ut, det var hele bussen, sier Vestfold-gutten.

Ifølge politiet var to russebusser med mellom 50 til 60 personer var involvert, men ikke alle sloss.

Mathias hevder han og en venn ble angrepet av opp mot 10 russ som fløy dem ned.

– Det eneste jeg husker er at det var en ring av sko rundt meg, så kom det slag og spark fra alle kanter. Jeg har ikke hatt skrammer ellers på kroppen, så de har bare angrepet hodet.

– Hva tenkte du da du lå der?

– Når jeg først hadde blitt dytta over ende og blir sparka og slått i trynet og hodet, så er det ikke så mye man tenker på enn at man må beskytte seg selv for alt det er verdt og bare komme seg vekk.

– Som far er man helt hjelpeløs

Hjemme i Åsgårdstrand våknet pappa Olav Rafoss da Mathias kom hjem. Synet av sønnens blodige og forslåtte ansiktet var det første han så.

– Det er jo alle foreldres mareritt, å våkne opp til at en sønn kommer hjem og er sønderslått i ansiktet. Det er jo det vi som foreldre alltid er redde for. At noe skal skje i denne russefeiringa.

SKREMMENDE: Mathias' pappa, Olav Rafoss, kaller voldshendelsen skremmende. – Det er jo alle foreldres mareritt. Foto: Henrik Bøe / NRK

Han er skremt av rivaliseringen mellom ulike russebusser, og konsekvensene av slåsskampene som kan oppstå.

I et innlegg på Facebook oppfordret russepappaen foreldre til å ta en alvorsprat med barna sine. Terskelen for å bli krenket har blitt lavere, og vold er oftere middelet man bruker for å løse konflikt, mener Olav.

– Det er et traume, ikke bare for den personen som blir slått. Det er et traume for familien.

– Jeg har spilt en film ganske mange ganger i hodet mitt der jeg ser sønnen min ligger på bakken og blir slått og sparka av åtte stykker. Som far er man da helt hjelpeløs og kan ikke hjelpe barnet sitt, sier Olav.

Politiet: Russerivalisering et kjent problem

Geir Oustorp, seksjonsleder for forebyggende seksjon ved Drammen politistasjon, bekrefter at voldsepisoden er anmeldt blir etterforsket.

– Konflikter mellom ulike russemiljøer og russebusser er et kjent problem. Det skjer de fleste år hvor det er russ som treffes, sier Oustorp.

ETTERFORSKER: Geir Oustorp opplyser at voldsepisoden er anmeldt og blir etterforsket av politiet. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Politibetjenten mener rivaliseringen mellom ulike russebusser stort sett går bra.

– Men så opplever vi også, som i denne situasjonen, at det er rivalisering eller ting som har blitt sagt på et treff eller på et digitalt medium, hvor det da blir et oppgjør.

Ifølge Oustorp kan kombinasjonen av alkohol og sosiale medier bidra til at en liten bagatell utarter til en stor konflikt under russefeiringen.

– Hva er grunnen til at det kan gå så langt som i dette tilfellet her?

– Det tror jeg er tilfeldigheter. Og så kan det være at den ene parten ikke spiller helt med åpne kort. Det er det jeg har forstått i denne situasjonen, så var greia at de skulle møtes og gjøre opp og prate med hverandre. Men det er klart at når den ene parten da, hvis det stemmer det vi har hørt, kommer inn med en helt annen intensjon enn å prate, så kan det fort utarte og bli en sånn type episode som vi har hatt her.

Russetid på sykehus

Ifølge Mathias har han brukt 4-5 dager på sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus etter voldsepisoden.

– Jeg har hatt brudd i øyehulen, et brudd i nesa og en hjernerystelse. Nå skjeler jeg jo, og kanskje er det permanent, det vet vi ikke, sier han.

For å holde øyet på plass har legene satt inn en titanplate for å løfte opp øyet.

– At skadeomfanget er såpass ille at noen må inn og operere på sykehuset, kanskje ha varige mén, i verste fall kan man få alvorlig hjerneblødning og dø. Da vil jeg at man skal stille seg spørsmålet: Er det verdt det?