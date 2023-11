Matapour tiltalt for 25. juni-terroren

Zaniar Matapour (44) ble pågrepet av politiet kort tid etter 25. juni-skytingen i fjor, og har siden det sittet varetektsfengslet og siktet for terror. Nå er han altså tiltalt.

Statsadvokatene Sturla Henriksbø og Aud Kinsarvik Gravås inviterer media til pressekonferanse senere i dag, klokken 14.00.

– Det vil blant annet bli orientert om at det er tatt ut tiltalebeslutning mot Zaniar Matapour for grov terrorhandling etter angrepet natt til 25. juni 2022 i Oslo, skriver Oslo statsadvokatembeter i en pressemelding.

NRK har foreløpig ikke fått en kommentar fra Matapours forsvarer Marius Dietrichson.

30 år

Grove terrorhandlinger kan straffes med fengsel i inntil 30 år, ifølge straffelovens paragraf 132.

To personer ble drept og ni skadd da Zaniar Matapour skjøt mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum natt til 25. juni i fjor.

Oslo politidistrikt sendte sitt forslag om tiltalebeslutning mot Zaniar Matapour til Oslo statsadvokatembeter 31 august.

44-åringen ble nylig flyttet til høyrisiko-avdeling fordi Kriminalomsorgen.

Mener Matapour forsøker å rekruttere innsatte

Noe av grunnen til flyttingen til høysikkerhet på Ullersmo skal være at Kriminalomsorgen mener at 44-åringen forsøker å rekruttere innsatte. Og at innsatte planlegger å angripe ansatte i fengselet.

I tingretten forrige uke anførte Dietrichson at isolasjonen av Matapour i fengsel strider mot hans menneskerettigheter. Dette fikk han ikke medhold i.

Det kommer fram i en fersk kjennelse fra Oslo tingrett. Matapours forsvarer varslet at de vil anke saken.

– Vi er tilfreds med at retten gir oss medhold i at domstolen må kunne prøve nødvendigheten av isolasjonen. Både politi, påtalemyndighet og kriminalomsorg var uenige i det, sier han til NRK.

Han kaller kjennelsen «mangelfull».

– Lovens krav om at isoleringen skal være siste utvei, er ikke vurdert.

NRK kunne nylig fortelle at Zaniar Matapour la igjen smarttelefonen hjemme, men skrev opp ni telefonnumre på lapper han hadde i lomma. Tre av mennene han hadde med numrene til under angrepet 25. juni er nå medsiktet i saken.