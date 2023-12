Massive luftangrep mot Ukrainas hovedstad og flere andre byer

I natt ble luftvernet aktivert under et droneangrep mot Lviv, ifølge byens guvernør Maksym Kozytskyj.

Omtrent samtidig meldte ordføreren i Kharkiv, Ihor Terehov om et russisk rakettangrep mot byen, som er den nest største i Ukraina.

Ukrajinska Pravda skriver at det er registrert «minst 10» eksplosjoner.

Noen timer senere kom også meldinger fra AFP om eksplosjoner i Kyiv.

Minst fem byer truffet

Kyivs borgermester, Vitali Klitschko, la ut følgende melding på sosiale medier:

«Eksplosjoner i Kyiv. Luftvernet jobber på spreng. Bli i tilfluktsrom!»

Kyivs borgermester Vitali Klitschko ber folk i byen oppsøke tilfluktsrom. Bildet er tatt tidligere i desember. Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

Reuters skriver at en boligblokk og et lagerbygg i byen står i brann som følge av angrepet. Også et kjøpesenter skal være truffet. Minst fem mennesker skal være skadet.

I tillegg er en T-banestasjon som er blitt brukt som bomberom truffet.

Også i Dnipro, Ukrainast fjerde største by, skal det være flere døde og skadede. Det skriver ukrainske Suspilne. Her skal blant annet et kjøpesenter og et sykehus være truffet.

Det ukrainske forsvaret skriver at de er utsatt for et stort, koordinert luftangrep.

Minst fem byer skal være truffet av droner eller raketter, ifølge ukrainske myndigheter.

Flyalarmen går over hele Ukraina, fredag morgen. Foto: Skjermdump / alerts.in.ua

Putins hevn?

2. juledag senket Ukraina det russiske landgangsfartøyet «Novotsjerkassk» i angrepet mot havnebyen Feodosia øst på den annekterte Krim-halvøya.

Skipet var lastet med våpen til de russiske styrkene ved fronten øst i Ukraina, og det skal ha vært mer enn 60 personer om bord da angrepet skjedde.

Natt til tirsdag utførte det ukrainske forsvaret et større luftangrep mot havnebyen Feodosia på Krym-halvøya. Du trenger javascript for å se video. Natt til tirsdag utførte det ukrainske forsvaret et større luftangrep mot havnebyen Feodosia på Krym-halvøya.

Putin har svart på angrepet med massive luftangrep.

Kort tid etter senkingen av det russiske skipet sendte Russland totalt 46 angrepsdroner mot Ukraina. I hovedsak rettet mot fronten i øst og vest.

Ukrainsk luftvern skal ha skutt ned 32 av dronene, skriver Reuters.

Ni bombefly av denne typen tok av fra like ved den norske grensen, tidlig fredag. Foto: AP

I natt skrev det ukrainske luftforsvaret at de hadde registrert at ni strategiske russiske bombefly av typen Tu-95MS hadde tatt av fra Olenja-flyplassen i Murmansk-regionen nær den norske grensen.

Det er fly av denne typen som skal ha avfyrt kryssermissiler mot Ukraina i dag, ifølge det ukrainske luftforsvaret.