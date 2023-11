Russarane skal ha brukt 71 iranske Shahed-droner i angrepet som var primært retta mot Kyiv. Dronene skal ha blitt skotne ned.

Det opplyser ukrainske militærkjelder laurdag morgon.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kallar angrepet for terror og peikar på at dette skjer på minnedagen for folkemordet holodomor på 30-talet.

Eit Reuters-vitne i Kyiv fortel om dronemotorar og eksplosjonar gjennom heile natta.

– Heftig natt

Kyiv-ordførar Vitali Klitschko seier på Telegram at fragment frå nedskotne droner har treft leiligheitsbygg i minst tre distrikt og at i alt fem menneske er skadde.

Ein av dronene skal ha starta ein brann i ein barnehage, skriv NTB.

– Det har vore ei heftig natt i Kyiv. Flyalarmen gjekk rundt klokka halv tre, seier NRK sin Ukraina-korrespondent, Kari Skeie.

Ho har halde seg i kjellaren i leiligheitsbygget der ho bur saman med naboar.