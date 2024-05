Massiv politiaksjon i Frankrike – leter etter rømt fange

Tirsdag morgen kjørte fire bevæpnede menn inn i en fangetransport på en motorvei i Normandie-regionen, i Frankrike. De skjøt så flere fengselsbetjenter og deretter rømte de med en fange som er identifisert av påtalemyndgihetene som 30 år gamle Mohamed «Fluen» Amra, ifølge BBC.

Angrepet skjedde ved denne tollboden. Foto: Alain Jocard / AFP

Minst to fengselsbetjenter ble drept, og tre til er alvorlig skadet.

En kvinne som satt på en buss i nærheten av angrepet sier til den franske avisen Le Parisien:

– Jeg hadde på meg hodetelefoner og plutselig ser jeg at alle dukker ned på bussen. Når jeg tok av meg hodetelefonene kunne jeg høre mange skudd og store smell.

Flere beboere i nærheten Le Parisien har snakket med beskriver lyden av en veldig stor eksplosjon.

– Jeg var i hagen min da det skjedde. Jeg hørte først en serie på rundt tretti skudd fra automatvåpen, så ingenting. Roen varte i ett minutt, kanskje to. Så hørte jeg et veldig høyt smell som hørtes ut som en granat, sier Jérôme til avisen.

Massemobilisering

Fransk politi har nå satt i gang en stor aksjon for å finne de involverte etter angrepet. Rundt 200 politifolk har nå blitt mobilisert for å finne de involverte.

– Épervier-planen er utløst. Alle midler brukes for å finne disse kriminelle. På min instruks er flere hundre politifolk og gendarmer mobilisert, skriver Frankrikes innenriksminister, Gérald Darmanin på X.

Dette skal være et av kjøretøyene som ble brukt i angrepet. Foto: Alain Jocard / AFP

Épervier-planen er en mobiliseringsplan som utløses etter en kidnapping, en rømming, eller under søk og pågripelse av en ettersøkt person.

– Angrepet i morges, som kostet livet til fengselsadministrasjonsansatte, er et sjokk for oss alle. Nasjonen står ved familiene, de sårede og deres kolleger. Alt blir gjort for å finne gjerningsmennene til denne forbrytelsen, slik at rettferdighet kan skje i det franske folks navn, skriver president Emmanuel Macron på X.

Mohamed «Fluen» Amra skal være tilknyttet et større kriminelt nettverk. Foto: AFP

«Fluen»

Mohamed Amra blir betraktet av påtalemyndigheten for å være involvert i et større kriminelt nettverk og lederen for en narkotikabande, forteller en politikilde til Le Parisien.

Han er tidligere dømt for innbrudd og tyveri, og er tiltalt for kidnapping og drapsforsøk.

– Jeg er sjokkert over det som skjedder i morges. Jeg vil gjerne tro at han [Amra] ikke visste om planene for å befri han. Det vil ikke endre tragedien som har skjedd, men som hans advokat håper jeg virkelig han ikke planla dette, sier Amras advokat, Hugues Vigier.