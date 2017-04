Massiv kritikk mot Senterpartiets ulveforslag

Arbeiderpartiet vurderte å stemme for mistillitsforslaget, men valgte til slutt å ikke gjøre det. Dermed sto Senterpartiet alene igjen om forslaget.

– Tvilen er ryddet av veien etter hva statsråden har sagt i dag, med statsministeren til stede. Vi har tillit til at folk og ulv nå blir tatt på alvor. Vi har fått de forsikringer vi trenger for ikke å stemme for Sps forslag, sier Jonas Gahr Støre (Ap).

Tidligere på dagen slo Helgesen fast at han vil følge Stortingets vedtak, som innebærer at det skal gjøres en konkret vurdering i hver enkeltsak om lisensjakt på ulv i ulvesonen.

– Etter dagens behandling vil jeg umiddelbart følge opp med å endre rovviltforskriften. Hvilke konsekvenser det vil få i praksis, må kunne ses opp mot hvert enkelt vedtak, sier Helgesen.

DEBATT: Marit Arnstad (Sp) og Per Olaf Lundteigen (Sp) i samtale under ulvedebatten i Stortinget. Også statsminister Erna Solberg (H) og stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås (SV) følger med. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mener Helgesen feilinformerte

Det var stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) som la fram mistillitsforslaget mot Helgesen. Hun mente det var nødvendig etter to runder der Helgesen har blitt instruert av Stortinget.

Arnstad mener Helgesen ...

ikke har oppfylt sin opplysningsplikt for Stortinget

ikke har fulgt Stortingets vedtak

har foreslått en lovendring som ikke gir rom for felling av flere ulv

har skapt et feilaktig inntrykk av at Stortingets vedtak ikke var i tråd med loven

– Senterpartiet har ikke tillit til at statsråden på en god måte vil følge opp den tredje runden med vedtak som Stortinget i dag vil fatte, oppsummerer hun.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad legger fram mistillitsforslaget. Du trenger javascript for å se video. Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad legger fram mistillitsforslaget.

Sp-kritikk

En rekke representanter kom med kraftig kritikk av mistillitsforslaget, som er det første siden 2010.

– Mistillitsforslaget baserer seg på at Senterpartiet mener regjeringen ikke følger opp et vedtak de selv ikke var med på. Det er jo litt spesielt, mener Harald Tom Nesvik (Frp), som ba Senterpartiet trekke mistillitsforslaget.

Rasmus Hansson (MDG) kalte forslaget «pinlig» og Heikki Eidsvoll Holmås (SV) mener det er det dårligst begrunnede mistillitsforslaget de siste tiår.

– Det er et ynkelig mistillitsforslag. Det er så dårlig begrunnet. De har ikke skrevet ned begrunnelsen noe sted. De hevder at Helgesen har brutt opplysningsplikten. Det har han ikke, sier Holmås til NRK.

STEMMER MOT: Gunnar Gundersen (H) stemte også mot Sp-forslaget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Heller ikke Hedmark-representant Gunnar Gundersen (H), som har vært svært kritisk til sin egen statsråds håndtering av ulvesaken, stemte for mistillitsforslaget.

– Det er en lang vei fra å være kritisk til å erklære mistillit. Særlig nå som han sier at vedtaket skal etterleves. Men jeg vil si til statsråden at også forliket fra i fjor vår skal følges opp. På alle punkter, sier han.

Angrer ikke

Selv om ingen valgte å støtte forslaget, står Marit Arnstad fast ved at det var riktig å fremme mistillit mot Helgesen.

– Det er et stort flertall som i dag står bak å instruere og overprøve statsrådens proposisjon. Statsrådens opptreden i Stortinget skapte usikkerhet om hvorvidt han vil bruke det handlingsrommet vi nå gir, mener hun.

Hun tar ikke kritikken fra Stortinget tungt.

– At folk som ikke er enig i saken som nå er vedtatt av Stortinget, bruker store ord om det, har jeg ikke så sterke reaksjoner på, sier Arnstad til NRK.