Masseslagsmål og ransforsøk i Oslo

Like før klokka eitt kom det fleire meldingar om masseslagsmål på Nasjonalteateret t-banestasjon med mange involverte, seier operasjonsleiar Line Skott til NRK.

– Då vi kom dit, var det ein ganske kaotisk situasjon med mange personar og aggressiv stemning. Men vi fekk etter kvart kontroll før situasjonen.

I tillegg var ungdommar aggressive mot ei patrulje som stod utanfor stasjonen. Seks personar blei tekne til arresten for masseslagsmål og angrep på politiet.

Seinare på natta kom det også meldingar om bråk i Bærum. Der var det rundt tjue personar som hadde byrja å slåst i ei kebabkø.

– Det var ingen av dei som hadde delteke i slagsmålet som ønskte å melde til politiet, og det var ingen skadde. Men to blei tekne til arresten for å ha forstyrra ro og orden, seier Skott.

Russebråk

Det tredje masseslagsmålet skjedde på Alnabru, aust i Oslo. Her var det snakk om rundt 40 russ frå tre bussar som barka saman. Det var vektarar som melde om bråket. Ifølgje politiet er dette ein stad det ofte kjem klager frå i russetida.

Då politiet kom fram, var det mange frå russen som forlèt staden. Den eine bussen køyrde også av garde.

– Vi snakka med dei som var igjen, og då var et ein person som peikte seg ut som blei køyrd til arresten for kroppskrenking. Etterpå rydda russen opp etter seg, og reiste vidare, seier Skott.

Ransforsøk

I løpet av natta fekk politiet fleire meldingar frå vitne om maskerte personar som prøvde å truge til seg ein bil. Eitt av ofra ringde sjølv politiet for å melde frå om det som hadde skjedd.

– Ein av dei som sat i bilen ringde og sa at han og to andre var blitt truga med det som såg ut som eit våpen, til å gi frå seg bilen, men dei hadde klart å køyre unna. Dei har fått hjelp frå helsepersonell, men dei er ikkje fysisk skadde, seier Skott.

Det kom også inn meldingar frå vitne om personar prøvde å truge til seg ein bil på ein bensinstasjon like ved. Politiet reknar med at det er snakk om dei same gjerningspersonane.

– Vi har ikkje vore i kontakt med dei som sat i den bilen, og dei har heller ikkje teke kontakt med oss. Det oppmodar vi dei til å gjere, seier operasjonsleiaren.

Politiet leita etter gjerningspersonane, blant anna med hundar, utan å finne nokon. Men dei har sikra seg gode bilete frå overvakingskameraa på bensinstasjonen, opplyser Skott.