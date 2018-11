Masseslagsmål i Oslo sentrum – flere pågrepet for vold mot politiet

– Det er ikke vanlig at aggresjonen snur seg mot politiet, sier Gjermund Stokkli, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Natt til søndag var det en rekke slagsmål i og rundt sentrum.

Ved to av tilfellene måtte patruljene tilkalle ekstra bistand for å roe gemyttene.

– Stort sett er det en del ordensforstyrrelser og slåsskamper mellom personer i Oslo natt til søndag. Når politiet kommer blir det raskt slutt, men det skjedde ikke i natt. Det er uvant, sier Stokkli.

PÅGREPET: Politiet pågrep flere personer i forbindelse med en rekke slåsskamper natt til søndag. I Stenersgata ble to personer pågrepet. Foto: Daniel D. Laabak / tipser.no

SLAGSMÅL: Esktra patruljer ble tilkalt til slagsmål i Stenersgata ved Oslo Spektrum. Foto: Daniel D. Laabak / tipser.no

Pågrepet for å ha sparket politihund

I Storgata gikk et masseslagsmål over styr. Politiet anslår at om lag 100 personer var på stedet under hendelsen. Flere av dem var svært aggressive mot politiet.

Én person ble pågrepet for å ha sparket en politihund. Fire personer ble innbrakt for ordensforstyrrelser, mens flere ble bortvist fra stedet,

– Det var stort sett unge rusede personer, og mange av dem var veldig aggressive mot politiet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

I Stenersgata ved Oslo Spektrum blandet flere personer seg inn i en allerede pågående slåsskamp. Også her måtte politiet tilkalle bistand fra flere patruljer.

– De to hendelsene er litt spesielle. Det er ikke vanlig at man har en så aggressiv tone mot politiet. Trenden vi har hatt i natt er ikke hyggelig, sier Stokkli.

