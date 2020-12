Mer enn en million har fulgt med på gjetteleken Maskorama på NRK1, som startet i november.

Konseptet går ut på at kjendiser kler seg ut i et kostyme og opptrer med ei selvvalgt låt på scenen.

– Det er jo helt galimatias det vi har holdt med på, sier artist Ulrikke Brandstorp.

Lørdag kunne hun endelig ta av seg lykketroll-kostymet da hun gikk av med seieren i Maskorama 2020.

– Jeg føler ikke helt at det var jeg som vant, men trollet som burde vært her, flirer Brandstorp i studio til NRK Helgemorgen søndag.

Her tar «Trollet» av seg maska Du trenger javascript for å se video.

25-åringen syntes for øvrig at det var deilig å slippe ut av kostymet:

– Det har vært kjempevanskelig og mye mer krevende enn jeg trodde å synge inne i den maska med så lite oksygen.

– Første uke fikk jeg litt panikk og ringte produksjonen i NRK og sa dere må skaffe oksygenflaske så jeg kan sprute inn oksygen.

Løsninga ble en vifte som blåste inn luft hver gang hun var ferdig med å synge.

Prøvde å synge flatt

Ifølge artisten var det kun en håndfull mennesker i produksjonen og i familien som visste at hun var trollet.

– Jeg har vært livredd for å forsnakke meg. Jeg hater å lyve, så det har vært helt grusomt.

Hvem som skjuler seg bak maskene er strengt hemmelig, men det var mange seere som allerede tidlig i programmet mente det var Brandstorp som skjulte seg bak det enorme kostymet.

Også hennes søsken trodde det var søstera som svettet inne i trollet, men turte ikke å inngå veddemålet på en million kroner, som mora foreslo.

– Jeg lever jo av å synge, så vi var litt forberedt på at flere kom til å ta det ganske fort. Jeg jobbet med sangpedagog for å fjerne typiske Ulrikke-ting når jeg synger, men jeg er fornøyd med at det bare var 40 prosent som hadde gjetta, sier Brandstorp.

Hun sier det er første gang hun har måttet tenke seg om når hun har fremført en sang:

– Jeg har sånne knekker og fraseringer som er veldig typisk for meg, så jeg har prøvd å flate ut en del når jeg har sunget. Det er kjempevanskelig. For meg ligger det bare naturlig.

Trollet – Higher Love (Kygo, Whitney Houston) Du trenger javascript for å se video. Trollet – Higher Love (Kygo, Whitney Houston)

Forskjell på snakke- og sangstemme

– Det går an å jobbe med stemmen og lure folk litt, men du må tørre å by på deg selv, sier logoped Jorid Løvbakk i Staped.

Hun sier det er forskjell på snakke- og sangstemme.

– Men noen særtrekk kan vi dra med oss. Så er det forskjellige teknikker for sang. Det er mange måter å bruke sangstemmen på, alt fra opera- til visesang, country.

Mia Gundersen forsøkte i sitt rosa puddelkostyme å legge om fra Stavanger-dialekt til nordnorsk.

– Noen er veldig gode til å endre dialekt, men du verden, det er ganske vanskelig. Det er bitte små ting som gjør at jeg hørte at Mia Gundersen ikke er nordlending, for det er jeg selv, sier Løvbakk.

Ifølge Brandstorp fra Sarpsborg var det aldri noe alternativ å legge helt om på dialekten:

– Jeg er så dårlig på dialekter, men jeg prøvde bare å slanke mine brede l-er, innrømmer hun.

Det var programleder som Anne Rimmen som var Ravnen i Maskorama. Det overrasket Ulrikke Brandstorp. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Mest overrasket over Anne Rimmen

Selv om Maskorama ikke er en sangkonkurranse, synes Brandstorp det var veldig stas at mange berømmet synginga hennes.

– Selv om det bare er lek og moro, er det helt fantastiske tilbakemeldinger jeg har fått av panelet og folk, så jeg er veldig takknemlig. Jeg sitter igjen med sykt mange rare følelser og inntrykk. Jeg tror det er det beste jeg har vært med på.

– Hvilke av dine konkurrenter ble du selv mest overrasket over å finne ut hvem var?

– Jeg tror kanskje Anne Rimmen som jeg bare What? Hvem kan synge sånn, som vi ikke vet om? Så det var kjempegøy at var henne.

Andre kjendiser som har skjult seg inne i kostymene er blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum skuespiller og håndballspiller Susann Goksør Bjerkrheim.