Martin Kolberg: – Jeg fikk ingen varsler om Giske eller andre

– Det er all mulig grunn til at vi bør gå i oss selv og tenke gjennom om vi burde ha aksjonert tidligere, ikke bare i denne konkrete saken som vi snakker om her, men generelt vært mer aktpågivende, sier Martin Kolberg i Politisk kvarter.

– Men når det gjelder Giske-saken, hadde jeg i min periode ingen konkrete henvendelser eller konkrete opplysninger som skulle foranledige en aksjon fra vår side.

Kolberg var partisekretær i Arbeiderpartiet fra 2001 til 2009.

BEKLAGET: Trond Giske beklaget 21. desember i Dagsrevyen at han har oppført seg upassende og ubehagelig. Foto: NRK

– Hørte du noen rykter?

– Rykter kan du høre noen ganger, men rykter skal du være veldig forsiktig med å håndtere. Vi hadde ingen rykter eller kvalifiserte oppfatninger om dette som var av en slik karakter at det var grunn for oss til å aksjonere på det tidspunktet, sier Kolberg.

Støre med stikk til tidligere partiledelser

Søndag meldte Trond Giske selv at han trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet.

På en pressekonferanse i går sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at han støtter Giskes beslutning, og at Giske ikke lenger har hans tillit som nestleder.

– I vurderingen av tillit mener jeg at det vi nå vet, er tilstrekkelig for å si at han har oppført seg på en måte som ikke er forenlig med vårt regelverk og våre verdier, uavhengig av det juridiske, sa Støre.

Samtidig fikk Støre spørsmål om han ikke burde ha konfrontert Giske tidligere om historier og rykter knyttet til hans oppførsel, som har versert i mange år.

– Det får jeg gå en runde med meg selv om. La meg si at jeg tror kanskje jeg har forgjengere som også bør stille seg det spørsmålet ganske grundig, sa Støre.

Støre om Giske-saken i Dagsnytt 18

Hans forgjenger, Jens Stoltenberg, har siden 2014 vært generalsekretær i Nato. Gjennom sin spesialrådgiver i strategisk kommunikasjon, Stein Hernes, sier Stoltenberg at han ikke går inn i saker om norsk politikk, og viser ellers til at varslingssaker ble håndtert av partisekretæren.

Kolberg: – Vi hadde problemer med kulturen

Det var blant andre Martin Kolberg.

– Jeg fikk ikke formelle varsler om verken Giske eller noen andre, sier Kolberg.

– Ingen varsler i løpet av åtte år – hvilke tanker gjør du deg om det?

– Vi må være ydmyke og tenke gjennom om det var for vanskelig å melde fra. Var det slik at man vegret seg og ikke stolte på at varsler ville bli håndtert ordentlig? Det ville de ha blitt, men vi fikk ingenting. Det kan tyde på at kulturen i Ap på det tidspunktet var slik at det ikke var lett å melde fra, sier Kolberg.

Minst ett av varslene mot Trond Giske gjelder noe som skjedde mens Kolberg var partisekretær. Tidligere har Roger Ingebrigtsen, statssekretær i flere Ap-regjeringer, innrømmet seksuelt forhold til en 17 år gammel partifelle i 2004, i Kolbergs partisekretær-periode, men det ble først kjent i 2012.

– Vi hadde problemer med kulturen. Det skjedde noe på min vakt, men det kom ikke frem, sier Kolberg.

Kolberg: – Vi hadde problemer med kulturen

Han beskriver kvinnene som har varslet om trakassering og upassende oppførsel fra Trond Giske, som pionerer, og mener saken har vært «en betydelig øyeåpner» for hele partiet.

– Det er helt åpenbart at det i noen sammenhenger har foregått ting som ikke skal foregå. Jeg mener det ikke er en ukultur som preger Aps generelle arbeid, men det betyr ikke at det ikke har vært en ukultur i noen sammenhenger.