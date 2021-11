Det er 4. oktober 2017. Sint og skuffet har Martin Kolberg oppsøkt Ap-lederen på hans kontor på Stortinget. Han ser at Støre er stresset og under press. Og det er da ordene faller:

«At du skulle gjøre det samme – det hadde jeg aldri trodd, Jonas.»

For Jonas Gahr Støre er ikke ordene til å misforstå: Kolberg sammenligner det han er blitt utsatt for, med egne opplevelser fra mer enn 20 år tidligere, da forholdet til barndomsvennen Thorbjørn Jagland endte i et opprivende brudd.

Kolberg sammenligner det som skjedde med konflikten med Thorbjørn Jagland 25 år tidligere. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Beskrivelsene er hentet fra boka «Tillitsmannen» som blir utgitt tirsdag. Det er Kolbergs politiske biografi fra et langt liv i norsk politikk, skrevet av Dagsavisens kommentator Hege Ulstein.

I boka får omverdenen for første gang vite hvordan Kolberg selv reagerte da han høsten 2017 ikke fikk fortsette i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, men i stedet, slik han så det, ble satt på sidelinjen i partiet han hadde viet hele livet sitt til.

Forholdet mellom Martin Kolberg og Jonas Gahr Støre ble satt på en alvorlig prøve i 2017. Her fra et landsstyremøte året etter. Foto: Vidar Ruud / NTB

Fakta om Martin Kolberg Ekspandér faktaboks * Født 24. februar 1949 i Drammen. Oppvokst i Lier. * Politisk aktiv i AUF fra tidlig på 1970-tallet. Ansatt i Arbeiderpartiet fra 1973, først som organisasjonssekretær. * Har vært kontorsjef og partisekretær for Ap, men også statssekretær ved Statsministerens kontor og i Forsvarsdepartementet. Han var stortingsrepresentant i tre perioder fram til høstens valg, de to første i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Kaster på bålet

NRK har fått lese utdrag av boka. Og i et intervju hjemme i Lier går Kolberg dypere til verks:

– Jeg sa til Jonas: Du kaster meg på bålet. Det hadde jeg faktisk ikke trodd, sier han til NRK.

I stua hjemme står fortsatt bildet fra bryllupet til Thorbjørn Jagland og Hanne Grotjord, da Martin Kolberg og kona Aud var forlovere. Historien om det nære forholdet mellom to venner og politiske kampfeller som endte i forbitrelse og brudd, er en av de mest omtalte og famøse personkonfliktene i nyere norsk politisk historie. Derfor har sammenligningen med møtet på Støres kontor i 2017 så stor tyngde.

Martin Kolberg og Thorbjørn Jagland i lykkelige tider, før forholdet frøs til is. Året er 1996 og Kolberg velges inn i sentralstyret til Arbeiderpartiet. Foto: Jon Eeg / NTB

JAGLAND OM KOLBERG: Jagland forsvarer vrakingen av sin nære venn Martin Kolberg

– Jonas har min fulle støtte som partileder og statsministeren. Jeg har støttet ham i alle år, sier Kolberg.

Men at beslutningen om å vrake ham, kom helt uten forvarsel, reagerer han sterkt på.

– Jeg har ikke til denne dag fått en ordentlig forklaring, sier Kolberg.

Han mener Støre eller den øvrige partiledelsen burde ha konferert med ham på forhånd, før avgjørelsen ble kunngjort.

– Det var måten dette skjedde på. Det var mest det. Det er realt at ledelsen vil bytte folk, men da må vi kunne snakke om det, sier han.

Martin Kolberg legger ikke skjul på at det som skjedde høsten 2017 preget ham i lang tid. Her med kona Aud hjemme i Lier. Under armen har han dokumentmappa som har fulgt ham siden 1973. Foto: Mats Rønning / NRK

– Mistet fotfestet

Kolberg sier han mistet fotfestet av det som skjedde. I boka beskrives det som en «politisk depresjon».

– Jeg ble fortumlet av det hele og trakk meg inn i meg selv. Jeg ble lei meg, nedstemt og mistet kraften, sier han.

Selve beskjeden om at han ikke skulle få fortsette i kontrollkomiteen var det partisekretær Kjersti Stenseng som kom med. Hun ringte ham, i kraft av sitt verv som leder av valgkomiteen i Arbeiderpartiet:

«Han rekker verken å puste eller stusse før hun slipper bomben: Kolberg er vraket. Han, som bare kan noen enkle fraser på engelsk, skal fra nå av være Aps fjerde medlem i utenrikskomiteen. Den tidligere komitélederen, sekretariatslederen, partisekretæren, parlamentariske nestlederen og statssekretæren skal sette seg på aller bakerste benk.»

Dagsavisens kommentator Hege Ulstein har skrevet Kolbergs biografi. Den har tittelen «Tillitsmannen». Foto: NRK

Kolberg har forberedt både Stenseng og Støre på budskapet i boka. Overfor NRK har Jonas Gahr Støre følgende kommentar til Kolbergs beskrivelser:

– Det å sette sammen en ny stortingsgruppe etter et stortingsvalg er en krevende kabal. Der må det tas flere hensyn, og da er det alltid noen som er skuffet. Det har jeg forståelse for.

– Jeg gleder meg til å lese boka til Martin Kolberg, som har sett og erfart så mye i norsk politikk gjennom så mange år, fortsetter statsministeren.

NRK treffer Jonas Gahr Støre (Ap) under klimatoppmøtet i Glasgow. Han sier han gleder seg til å lese Kolbergs bok. Foto: Terje Pedersen / NTB

MENTE AP VAR I KRISE Kolberg mener Ap er i krise: – Hadde uansett vært jævlig dårlig valgresultat

Tung høst

Høsten 2017 startet med et sviende valgnederlag, fortsatte med store interne konflikter om rollefordelingen i den nye stortingsgruppa og kulminerte rett før jul med varslene mot daværende nestleder Trond Giske.

Selv hadde Martin Kolberg på dette tidspunktet vært høyt og lavt i Arbeiderpartiet i 50 år. Han var en av partiets aller fremste profiler – ikke minst takket være vervene han hadde hatt i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité de siste åtte årene.

I denne komiteen, som blant annet har det tunge ansvaret for å føre kontroll med regjeringen, ville han avslutte sitt virke i norsk toppolitikk. Og slik han oppfatter det, var det ingen tvil om at han ville få fire nye år som komiteens leder.

Kolberg følte seg overflødig og unyttig, fordi han heller ikke fikk plass i gruppestyret. Han ble «tatt ut av beslutningslinja», som han selv sier det. Og det var han ikke forberedt på.

– Det kan være litt vanskelig å forstå at det å ikke få et komiteverv skal føre til en så kraftig reaksjon?

– Det å bli flyttet fra en komite til en annen har skjedd mange. Men dette hadde med min relasjon til Jonas å gjøre. Å ikke bli gitt en ordentlig forklaring, der ligger saken. Jeg har jo fått spørsmålet fra mange partifeller: Hvor ble det av deg, Martin? Nei, når du ikke er i linja, ikke er i posisjon, da blir du litt borte.

Martin Kolberg har vært med siden pressebildene kom i svart-hvitt. Her øverst i venstre bildehjørne under landsmøtet i 1981. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Tilsidesatt

At Kolberg fikk plass i den prestisjetunge utenriks- og forsvarskomiteen, var til liten trøst for ham. Han hadde ikke ett saksordførerskap i forrige periode og følte seg tilsidesatt.

– Jeg gjorde det man skal gjøre som komitémedlem, selv om det var vanskelig for meg. For jeg kan ikke engelsk og en god del av arbeidet i den komiteen går på engelsk. Dermed faller du litt utenfor.

– Hva sier det om lederegenskapene til Støre at du ikke får noen forklaring – ansikt til ansikt?

– Nei, jeg vil ikke gi det noen karakteristikk. Jeg skriver det på den kontoen at det var en veldig presset situasjon i stortingsgruppa på det tidspunktet.

Skeptisk til Giske

Kolbergs plassering i utenriks- og forsvarskomiteen etter valget i 2017 kom snart i skyggen av en annen konflikt i Aps nye stortingsgruppe. Partiets daværende nestleder Trond Giske var blitt plassert i vervet som finanspolitisk talsperson, på bekostning av Marianne Marthinsen, som hadde dette vervet fra før. Det skapte sterke reaksjoner internt og førte blant annet til at to rådgivere sluttet i protest.

Kolberg mener konstitueringen av stortingsgruppa denne høsten innebar et brudd med vedtektene, mens andre av Ulsteins kilder beskriver det som «uforståelig at Støre tok sjansen på å gi Giske en så solid maktbase».

– For det første mente jeg at Marianne Marthinsen var en god kandidat til å videreføre vervet. Den andre siden av saken var at jeg hele tiden var skeptisk til om Giske i tilstrekkelig grad var lojal til Jonas’ linje.

– Hvorfor var du skeptisk til om nestlederen i partiet skulle være lojal overfor partilederen?

– Det var erfaringen som jeg mente at jeg hadde med Trond Giske gjennom lang tid. Og at det var lett slik at han gikk sine egne veier.

– Men du satt jo i valgkomiteen som innstilte ham som nestleder foran landsmøtet i 2015?

– Ja, vi måtte ta hensyn til totaliteten i det spørsmålet. Det var åpenbart at Trond hadde veldig sterk støtte, også fra LO, i 2015. Å ikke innstille Trond ville ha skapt uenighet i valgkomiteen og i partiet.

Trond Giske har ikke besvart NRKs henvendelser i saken.

Martin Kolberg hilser på Trond Giske under høringen i Vimpelcom-saken i kontrollkomiteen i 2015. Giske møtte i kraft av sin stilling som tidligere næringsminister. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Hadde ingen rolle

– Opplevde du at Støre ikke skjønte helt hva som ville utfolde seg?

– Han skjønte veldig godt hva som var situasjonen. Jonas tok på det tidspunktet ansvaret for helheten i partiet og sa vi måtte gå for Giske. Han mente vi måtte legge mine innvendinger til side. At LO støtten Trond, veide tungt både for ham og meg. Derfor valgte vi å innstille ham.

– Men begge var skeptiske?

– Jeg vil ikke påberope meg at Jonas var så skeptisk. For det var han ikke.

Da varslingssakene mot Trond Giske dukker opp under metoo-vinteren i Arbeiderpartiet 2017/2018, var Kolberg uten partiverv som var relevante i sammenhengen.

Etter å ha gått gjennom flere varsel mot Giske konkluderte partiet i januar 2018 med at nestlederen hadde brutt parti-retningslinjene mot seksuell trakassering. Giske beklaget oppførselen sin i noen av sakene, men har hele veien vært uenig i at han har stått bak seksuell trakassering. Han mente partiets konklusjon om brudd på retningslinjene burde omgjøres.

– Boka di heter «Tillitsmannen». Var det folk som kom til deg og ba om hjelp og råd?

– Jeg deltok jo i samtaler, men jeg hadde ingen rolle i behandlingen av metoo-sakene. Jeg støtter meg utelukkende på det ledelsen og Arbeiderpartiets organer har gjort.

Ap-nestoren mener degraderingen gjorde ham ute av stand til å bidra i en periode som for Arbeiderpartiet skulle bli ekstremt krevende. I boka beskrives situasjonen sånn:

«Hvis han hadde hatt en sentral posisjon i gruppestyret, kunne han ha bidratt til å rake kastanjene ut av de flammene som nå brant rundt beina på partiet. I stedet ble han satt i posisjon der han store deler av tiden var uvirksom. Unyttig. Til overs.»

Selv sier Martin Kolberg det slik om den siste perioden på Stortinget, de siste fire årene i et halvt århundre i toppen av norsk politikk:

– Det ble ikke slik jeg hadde forestilt meg.

Martin Kolberg gir seg på Stortinget