Grupper med lett / moderat økt risiko

- Alder 65-79 år

- Alder 50-64 år og én av følgende kroniske sykdommer:

Kronisk leversykdom

Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Diabetes

Kronisk lungesykdom

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere

Demens

Hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

Hjerneslag

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

*Personer under 50 år har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, men enkelte personer med dårlig regulerte eller kombinasjoner av flere grunnsykdommer kan ha høyere risiko.

Grupper med høy risiko

- Beboer i sykehjem

- 80 år og eldre

- Enkelte alvorlige helsetilstander, uansett alder*:

Organtransplantasjon

Immunsvikt

Hematologisk kreftsykdom siste fem år

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS)

Kronisk nyresykdom og nyresvikt

*Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt, kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

*Ut fra et forsiktighetsprinsipp har de valgt å inkludere enkelte alvorlige helsetilstander i listen over sykdommer som gir høy risiko, selv om det foreløpig ikke foreligger studier som angir risiko for alvorlig forløp for alle sykdommene.

