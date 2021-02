– Jeg har gjort feil, men jeg er ingen juksemaker, sier Marte Michelet i et intervju med BT.

I 2018 slapp Michelet boken «Hva visste hjemmefronten?». Den skapte stor debatt, og i november i fjor varslet flere etterkommere av norske motstandsfolk at de ville gå til søksmål mot forfatteren.

Fredag kveld har hun gitt en beklagelse til disse etterkommerne.

– Jeg trodde den nødvendige distansen var der nå, at man kunne pirke borti heltefortellingene. Jeg har vært naiv, sier Michelet til BT.

– Men samtidig har jeg gjort noen feil som jeg har behov for å beklage, fortsetter hun.

– Jeg har gått for langt

Noe av det som skapte furore etter bokslippet, var det enkelte av etterkommerne kalte en uthenging av Alf T. Pettersen. De mente han ble fremstilt som profittjeger.

Han var sentral i Carl Fredriksens Transport, som reddet mellom 800 og 1000 norske jøder over grensen til Sverige i 1942 og 1943.

– Jeg vil beklage min fremstilling av ledelsen i Carl Fredriksens Transport. Der ser jeg at jeg har gått for langt i å antyde at to navngitte personer, Reidar Larsen og Alf T. Pettersen, kun var drevet av et profittmotiv når de hjalp jøder på flukt, sier Michelet i intervjuet.

– En god begynnelse

– Det er en god begynnelse. Vi regner med at det kommer flere fremover. Men det er redelig å beklage feil som har gått så kraftig utover enkeltpersoner og deres ettermæle, sier advokat John Christian Elden til NRK.

Han representerer etterkommerne til en rekke motstandsfolk som mener at opplysninger og konklusjoner i boken er feil.

Bakgrunn: – Historieforfalskninger rammer Gyldendals omdømme

Vil ikke kommentere

Marthe Michelet vil ikke kommentere saken fredag kveld. Søndag skal hun delta på Bergen internasjonale litteraturfestival for å snakke om barnebarnas blikk på krigen sammen med to andre forfattere.

Det er ikke kjent om beklagelsen vil få konsekvenser for boken, eller nye opplag av den.

– Vi venter på forlaget der, og tar for gitt at de kaller tilbake bøker med feil, sier advokat Elden.

Kommer med tilsvar

Etter «Hva visste hjemmefronten?» ble sluppet i 2018, kom historikerne Bjarte Bruland, Elise B. Berggren og Mats Tangestuen i fjor med boken «Rapport frå ein gjennomgang av «Hva visste hjemmefronten?».

Forskerne mener det var antisemittisme i motstandsbevegelsen, men at Michelet sin kildebruk leder til gale konklusjoner. Blant annet om fluktruter som ble stengt for jøder og tilfeller av pengeutpressing.

Siden desember har Michelet jobbet med et omfattende tilsvar til rapporten. Det skal publiseres på nett av fagtidsskriftet Prosa når det er klart, skriver BT.

– De hevder blant annet at det er feil i 19 prosent av fotnotene mine, men selv etter gjentatte henvendelser nekter de å fremlegge noen som helst dokumentasjon på det, hevder Michelet.

Forfatteren sier i intervjuet at hun vil ikke si noe om hva som kommer til å stå i tilsvaret.

– Men jeg er dypt uenig i deres fremstilling av min bok og det arbeidet jeg har gjort, og jeg kommer til å tilbakevise svært mange av anklagene som er rettet mot meg.

– Har angret på at jeg bega meg inn i dette vepsepolet

Forlaget skal nå gå gjennom fotnotene. De har etterlyst dokumentasjon fra forfatterne av «Rapport frå ein gjennomgang av «Hva visste hjemmefronten?», opplyser Reidar Mide Solberg, forlagssjef for sakprosa i Gyldendal forlag.

Han skriver dette i en e-post til NRK:

«Vi vil korrigere faktiske feil, og i samråd med Marte Michelet foretar vi nå en grundig gjennomgang av alle kritiske påstander om «Hva visste hjemmefronten?». Det tar tid å gå gjennom påstand for påstand og kvalitetssikre funn og tolkninger, men vi er godt på vei. Vi tar motboken på alvor, og leser den grundig og kildekritisk.»