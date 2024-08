Tidlegare i sommar lanserte Märtha Louise (52) og Durek Verrett (49) sin eigen bryllaupsgin.

Både på nettsida til produsenten og på flaska sto det: «Ginen blei laga til bryllaupet til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett».

Like etterpå stansa Vinmonopolet salet av ginen, og Helsedirektoratet varsla at dei skulle opprette tilsynssak fordi lanseringa kanskje var i strid med alkoholreklameforbodet.

Foto: Tom Balgaard / NRK

Det har Märtha Louise og Durek Verrett no svart på.

I eit ferskt brev til Helsedirektoratet skriv Märtha Louise og Durek Verrett at dei har kjent produsenten, Oslo Håndverksdestilleri, i mange år.

Dette innebærer forbudet mot alkoholreklame Ifølge Alkoholloven er reklame for alkoholholdig drikke forbudt. Helsedirektoratet sier dette om loven: «Begrepet «reklame» tolkes vidt og omfatter enhver form for massekommunikasjon i markedsføringsøyemed, jf. alkoholforskriften § 14-2. Det innebærer blant annet forbud mot: Reklame for alkoholholdig drikk

Reklame for varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikke

Å la alkoholholdig drikke inngå i markedsføring av andre varer Redaksjonell omtale av alkohol faller utenfor reklameforbudet, så lenge omtalen ikke er initiert, påvirket eller finansiert av bransjeaktører. Ytringer fra privatpersoner rammes heller ikke av reklameforbudet, med mindre de fremstår som initiert av eller til fordel for alkoholbransjen. Influensere som viser frem alkoholprodukter, kan være i strid med reklameforbudet dersom innholdet er utformet, initiert, påvirket eller finansiert av bransjeaktører.»

Märtha Louise ville ha Pink Gin

Det var i 2023 at dei først fekk ideen om at dei ville produsere ein gin eller kanskje ein akevitt til bryllaupet.

Prinsessa hadde fleire møter saman med produsenten. I brevet står det at det var viktig for Märtha Louise at dette var ein Pink Gin med ei tydeleg retning mot bær.

Durek Verrett var for tida i USA og var svært interessert og delaktig i prosessen. Han hadde spesielt synspunkt på designet av flaska og korleis ho skulle sjå ut.

I løpet av mars hadde paret og produsenten fleire møter om korleis dette skulle lanserast og seljast.

Slik såg etikketten som pryda ginflaska ut. Foto: Oslo Håndverksdestilleri AS

Monogrammet

På etiketten til ginen var også parets monogram, som er utarbeida spesielt for bryllaupet.

Men Märtha Louise har ikkje lov til å bruke prinsessetittelen i tilknyting til kommersiell aktivitet.

Märtha Louise og Durek Verett skal gifte seg i Geiranger 31.august. Då står Pink Gin på menyen. Foto: Lise Åserud / NTB

Prinsesse Märthas manager, Carina Scheele Carlsen, sa i juni til VG at det heile var ein feil.

– Her blei det dessverre ein glipp, og derfor er no tittelen fjerna på nettsida, og den vil bli fjerna på neste batch også på flaskene, skreiv ho i ein SMS til VG.

I brevet til helsedirektoratet står ingenting om prinsesse-tittelen, men det står vidare at det mykje omtala monogrammet på flaska ikkje var tenkt å skulle bli brukt i andre kommersielle samanhengar.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

– At eit brudepar lager sin eigen etikett er svært vanleg i vår tid og sjølve monogrammet er utarbeida av eit designbyrå i samarbeid med PML og DV. Vi fant det naturleg at det skulle pryde flaska, står det i brevet.

I svaret frå Oslo Håndverksdestilleri til Helsedirektoratet skriv dei at monogrammet skulle bli plassert diskret på baksida av flaska.

– Ingen økonomisk vinning på salet av produktet

I brevet står det vidare at paret har ingen økonomisk vinning på salet av produktet.

– Tanken var heile tida at det ville vere hyggeleg å lage ein gin til bryllaupet som viser til vår norske særeigne natur og tradisjonar, står det i brevet.

Det står vidare at partane blei einige om at produsenten skulle gjere produktet tilgjengeleg for innkjøp til bryllaupet og at det skulle bli selt på Vinmonopolet.

Oslo Håndverksdestilleri seier at Märtha Louise har vore ein ven av produsenten i 37 år, og at dette var ein venneteneste.

Det er basert på svaret frå Oslo Håndverksdestilleri og Märtha Louise og Durek Verrett at helsedirektoratet no skal komme med ein konklusjon i saka.