Marokko-drapene: Her er de tiltalte på vei inn i retten

Siste: Rettssaken blir utsatt til 16. mai. Utsettelsen skyldes mangel på forsvarere, melder Stavanger Aftenblad.

Rettssaken mot de 24 personene som er tiltalt etter dobbeltdrapet på Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen startet opp i byen Salé klokken 12 lokal tid i dag.

Det er ikke kjent om rettssaken vil gå for åpne eller lukkede dører, og det er ventet at rettssaken kan bli utsatt.



DREPT: De to venninnene Maren Ueland (28) fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen (24) fra Danmark ble funnet drept ved foten av Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell. Foto: Privat

De to studentene ble funnet drept i et turområde nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember i fjor.

Fire menn har status som hovedtiltalte i den brutale dobbeltdrapssaken.

En sveitsisk-spansk mann skal ha trent dem opp, og i tillegg er 19 menn tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til terrorgruppa.

PÅ VEI INN: De tiltalte ankommer rettssalen i Salé. 24 personer er tiltalt i drapssaken der to skandinaviske studenter ble drept i desember i fjor. Foto: NRK

Søker om bistandsadvokat

Familien Uelands bistandsadvokat, Ragnar Falck Paulsen, sier til NRK at har forventet at saken ville bli utsatt.

Ifølge Falck Paulsen har rykter om en utsettelse verset lenge.

– Det er svært uheldig for familien. De får ikke forberedt seg ordentlig og det er krevende, sier han.

BISTANDSADVOKAT: Bistandsadvokat for Maren Ueland sin familie, Ragnar Falck Paulsen, sier at han nå jobber med å skaffe en advokat i Marokko. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Bistandsadvokaten sier at tilgangen til offisiell informasjon har vært vanskelig.

– Jeg sitter og jobber med en søknad om bistandsadvokat i Marokko for å sikre at vi får hurtig og presis informasjon. Det gjennomgående i saken har vært at media får nyhetene først, sier han til NRK.

Terroretterforskning

Kort tid etter drapet på de to studentene, ble det kjent at politiet i Marokko etterforsket hendelsen som en mulig terrorhandling.

PÅGREPET: Tre av til tiltalte mennene ble pågrepet kort tid etter dobbeltdrapet. De ble fotografert på en buss når de prøvde å komme seg vekk fra området. Foto: Marokkansk politi / AFP

I et videoklipp som dukket opp på internett kort tid etter at de to kvinnene ble funnet, sverget fire av de nå tiltalte mennene troskap til terrororganisasjonen Den islamske staten (IS).

Mennene på videoen ble pågrepet i Marrakech, og er i alderen 25–33 år. Ifølge lokale medier var mennene gjetere i området hvor kvinnene ble funnet drept.