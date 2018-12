Markering etter drapene i Marokko: – Jeg har ikke sovet på tre dager

Lørdag arrangerte norskmarokkanere en markering utenfor Oslo Domkirke.

Blomster ble lagt ned og flere av de oppmøtte var tydelig rystet som følge av drapene på Maren Ueland (28) fra Bryne og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) i Marokko.

De to venninnene ble funnet drept ved foten av Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell, mandag. Foto: Privat

Salas Sikabi er opprinnelig fra Spania, men har en far som er fra Marrakech i Marokko. Han møtte opp på markeringen med et bilde av de to jentene og var tydelig opprørt etter det som har skjedd.

– Jeg har ikke sovet på tre dager, sier han til NRK.

– Vi er her med de to jentene i hjertene våre.

Han sier han kjenner Marokko og menneskene der godt, og sier at noe slikt aldri har skjedd der før.

– Jeg har mange venner i landet og ser i media at ingen klarer å akseptere det som har skjedd, sier Sikabi.

– Trygt land

Til stede på markeringen var også Nadia Abdellaoui og faren Abderrahman Abdellaoui.

– Vi er her for å vise vår medfølelse. Vi synes det er veldig fælt og trist, forteller Nadia Abdellaoui til NRK.

Hun har selv opprinnelse fra Marokko og mener landet er trygt.

Nadia Elabdelloui håper de skyldige får dødsstraff Foto: NRK

– Marokko er et veldig trygt land og jeg håper ikke dette vil ha noen påvirkning for landet. Men dette er bare trist uansett hvor det skal ha skjedd, sier hun.

Marokkanere i Marokko er også er rystet over dobbeltdrapet i Atlasfjellene og samles til markeringer for å vise sin avsky.

I landet øker kravet om dødsstraff for de skyldige.

Abdellaoui sier at hun ønsker at gjerningsmennene skal få strengest mulig straff.

– Jeg håper fra innerst i hjertet mitt at de får dødsstraff. Marokko har ikke henrettet noen siden 1993, så jeg håper virkelig de får sin straff, sier hun.

- Her ble de pågrepne filmet Du trenger javascript for å se video.

Faren Abderrahman Abdellaoui sier han er i sjokk etter drapene.

– Jeg har ikke ord. Det kunne vært datteren min. Det kunne vært datteren din, sier faren.

Også han mener at gjerningsmennene fortjener dødsstraff.

– Måten disse drapene skjedde på. Disse menneskene fortjener dødsstraff for det de har gjort, sier Abdellaoui.

Foto: Grafikk: Andre Håker, kilde Google / NRK

Fredag kveld samlet folk på Bryne seg for å markere avsky mot dobbeltdrapet i Marokko.

Maren Uelands familie takket da for støtten og omtanken fra lokalsamfunnet.

– Familien til Maren er i en forferdelig situasjon. De er i sjokk og opplever absolutt sorg, noe alle som følger med på denne saken forstår, sa Ragnar Falck Paulsen, familiens bistandsadvokat, til NRK fredag.