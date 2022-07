I et utvalg av Aktiv Eiendom sine boligannonser, brukes omplasseringshunder som modeller, og de sier det er med mål om å skjenke dyrene litt sårt tiltrengt oppmerksomhet.

Eiendomsselskapet har inngått en avtale med Foreningen for omplassering av dyr (Fod), og har plassert dyrene midt i boligstylingen. Selskapet skriver følgende:

«Kanskje får man plass til én til, når man en dag får mer plass å boltre seg på?»

Programleder Maren Teisen Rørvik fra «Bølle til Bestevenn». Foto: Max Emanuelson / Monster/NRK

Hundetrener Maren Teien Rørvik, kjent fra serien «Fra Bølle til Bestevenn» frykter at denne typen markedsføring kan bidra til flere impulskjøp av hunder.

– Min første tanke er at dette synes jeg er en ganske sjokkerende form for markedsføring, sier hun.

Krever kunnskap å eie hund

Heller ikke veterinær Trude Mostue er positiv til denne formen for markedsføring. Hun frykter annonsene kan føre til flere impulsive kjøp, og mener det å skaffe seg en hund krever mye kunnskap.

Trude Mostue synes ikke noe om markedsføringen. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– For å sette det på spissen «hadde man gjort det samme med fosterbarn?», spør Mostue.

– Jeg synes det er forkastelig, legger hun til.

Rørvik påpeker også at kravet til kunnskap om hundehold har blitt skjerpet inn i den nye hundeloven som ble vedtatt for kort tid siden.

– Denne annonsen gir meg en følelse av at man kan raske med seg en søt hund på impuls, og at hundene nærmest kastes etter folk.

Må synliggjøre seg

Foreningen for omplassering av dyr er ikke enige i det Rørvik og Mostue sier. Og understreker at kjøperen får ikke med seg hunden på kjøpet.

Vil man omplassere en hund, må man fortsatt gjennom en grundig omplasseringsprosess.

Nils på bildet under bor til vanlig på Fod-gården. Han er blant hundene som har stilt opp som modell og fått penger for det. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Jeg kan ikke se at det kan føre til noen form for impulskjøp. Vi har også ganske omfattende adopsjonsprosesser, sier Anna Lie i Foreningen for omplassering av dyr.

De har fire ganger så mange hunder på venteliste nå – sammenliknet med tidligere år, og prøver med samarbeidet å nå ut til folk som ikke vet om muligheten til å omplassere.

– Det kan hende at noen som har tenkt å skaffe seg hund i sitt nye hjem, ser at det finnes omplasseringshunder, og heller velger å komme til oss, enn å kjøpe seg valp.

«Hils på Nils». Foto: Skjermdump

Fine bilder selger

Søte dyr selger vil mange si. Og boligstyling har blitt en viktig del av boligannonser.

– Brukes modellhundene for å selge leiligheten?

– Dette har ingenting med salg av denne leiligheten å gjøre, men oppmerksomheten til Fod og den gode jobben de gjør. Det er ikke hunden vi markedsfører, men Fod som gjør en god jobb, sier administrerende direktør i Aktiv Eiendom, Karsten Onsrud.

Karsten Onsrud i Aktiv Eiendom Foto: Håvard Hagen / NRK

Han forteller at de har mange ulike samarbeid, og dette er bare ett av mange samarbeid.

– Vi støtter opp under blant annet sportsaktiviteter og sportsklubber, så kom vi over Fod.

– Vi mener de gjør en fantastisk god jobb for et økende problem, og så at her kunne vi bidra, sier han.

Synes fokus på omplassering er fint

Til tross for markedsføringen, synes ekspertene det er fint at det settes fokus på at man kan adoptere en hund, fremfor å kjøpe en valp.

– Det er altfor mange som faller for fristelsen til å kjøpe en valp, sier Mostue.

Men sier det er viktig å huske at prosessen med å ta til seg en omplasseringshund er veldig seriøs, og ikke noe man skal hoppe i.

– Det bør ikke kobles opp mot kommersielle salg, legger hun til.

Røvik forstår behovet for å markedsføre omplasseringshundene og oppfordrer folk til å skaffe en omplasseringshund fremfor en valp, men håper og tror at Fod fremdeles har kontroll på hvem som kjøper omplasseringshund fra dem og avviser useriøse eller kunnskapsløse kjøpere.

– Jeg klarer likevel ikke å slippe den litt ekle følelse denne typen markedsføring gir meg, understreker hun.

Hunden Nils jakter hjem. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Boligannonsen gikk over all forventning

Karsten Onsrud i Aktiv Eiendom forteller at de så langt har fått mange positive reaksjoner. De har planer om å gjøre dette med en rekke boligannonser fremover. Annonsen med modellhunden, Nils, ble sett av ti ganger så mange folk som en vanlig boligannonse.

– Vi har tusenvis av kjøpere og selgere innom oss hele tiden, og mange av dem elsker dyr. Vi får høre at mange setter pris på at vi tar et slikt initiativ for å hjelpe hjemløse dyr, sier Onsrud.

NRK har vært i kontakt med de som solgte boligen på bildet. De ønsker ikke å kommentere saken. NRK er ikke kjent med hvem som har kjøpt leilighten.